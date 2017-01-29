مدارس همدان در نوبت بعدازظهر تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، برودت هوا و یخ زدگی معابر سبب تعطیلی مقاطع دبستانی و پیش دبستانی در برخی مناطق استان همدان در نوبت بعدازظهر یکشنبه دهم بهمن ماه شد.

براساس اطلاعیه روابط عمومی آموزش و پرورش همدان، به علت برودت هوا مراکز پیش دبستانی و مدارس ابتدایی در نواحی ۱و ۲ همدان، کبودراهنگ، فامنین، نهاوند، قروه درجزین، قهاوند و خزل در نوبت بعدازظهر امروز دهم بهمن تعطیل است.

همچنین مراکز پیش دبستانی و مدارس ابتدایی و دوره‌ اول متوسطه در رزن و تمامی دوره های تحصیلی در اسدآباد، تویسرکان و جوکار در نوبت بعداز ظهر امروز تعطیل اعلام می‌شود.