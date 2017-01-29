علیرضا صبوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای تکمیل این تعداد پروژه اعتباری بالغ‌بر ۲۳۸ هزار و ۱۶۴ میلیون ریال هزینه شده است.

صبوری افزود: پروژه‌های قابل بهره‌برداری برق خراسان شمالی در حوزه توسعه و احداث شبکه، ترمیم، اصلاح شبکه، نصب کنتور، تأمین برق و جایگزینی شبکه فشار ضعیف با کابل خود نگهدار و نصب ترانس است.

وی تصریح کرد: از این تعداد پروژه، ۱۰ طرح مربوط به شهرستان شیروان است که بااعتباری بالغ‌بر ۳۴ هزار و ۸۰۰ میلیون ریال تکمیل‌شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان بیان کرد: با بهره‌برداری از پروژه‌های شیروان ۳۳ هزار و ۶۳۸ خانوار از خدمات برق بهره‌مند می‌شوند.

صبوری گفت: همچنین ۱۷ پروژه با ۱۱۱ هزار و ۶۲۰ میلیون ریال اعتبار مربوط به بجنورد است که ۴۴۱ هزار و ۸۹۶ خانوار از خدمات آن بهره‌مند می‌شوند.

وی اظهار کرد: طی دهه فجر هفت پروژه با ۴۲ هزار و ۱۵۰ میلیون ریال اعتبار در شهرستان اسفراین و هفت پروژه با ۱۱ هزار و ۵۵۹ میلیون ریال در فاروج افتتاح می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اضافه کرد: همچنین هفت پروژه برق‌رسانی و احداث شبکه بااعتباری بالغ‌بر ۱۳ هزار و ۸۳۲ میلیون ریال در رازوجرگلان افتتاح می‌شود.

این مسئول بیان کرد: هفت پروژه برق‌رسانی با ۱۲ هزار و ۳۷۱ میلیون ریال اعتبار در شهرستان جاجرم و چهار پروژه بااعتباری بالغ‌بر هفت هزار و ۵۸۵ میلیون ریال طی دهه فجر در گرمه به بهره‌برداری می‌رسد.

صبوری افزود: پنج پروژه بااعتباری بالغ‌بر سه هزار و ۳۱۵ میلیون ریال در مانه و سملقان آماده افتتاح است.