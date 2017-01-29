به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، تفاهمنامه راهاندازی اولین لابراتوار کسب و کار کشور همزمان با مراسم رونمایی از محصولات و فنبازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ۱۷ بهمن ۹۵ مبادله می شود.
در این مراسم، ضمن رونمایی از ۱۰ محصول برتر شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، تفاهمنامه راهاندازی اولین لابراتوار کسب و کار کشور، بین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران امضا می شود.
لابراتوار کسب و کار، با هدف توسعه علوم کسب و کار، پاسخ به نیازهای جامعه و شرکتها، اعضای هیات علمی، محققان پسادکتری، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دانشآموختگان و شرکتهای تولیدی و خدماتی در زمینه مسائل کسب و کار راهاندازی خواهد شد.
نظر شما