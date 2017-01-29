ساماندهی پذیرش دستیار تخصصی پزشک خانواده

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن قاضی‌زاده هاشمی در هشتاد و چهارمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی در محل دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی مأموریت داده شد که ظرف ماه آینده پیشنهاد روشنی برای پذیرش دستیار تخصصی در رشته پزشک خانواده برای سال تحصیلی ۹۷-۹۶ ارائه کند.

وی با اشاره به اهمیت بحث پزشک خانواده و نظام ارجاع گفت: نیروهای تخصصی نظام سلامت برای مباحث آموزشی تربیت می‌شوند و باید تربیت این نیروها بر مبنای نیازهای کشور در برهه زمانی خاص صورت پذیرد.

هاشمی با تأکید بر لزوم جذب نیروهای متخصص بر اساس نیاز نظام سلامت یادآور شد: در تربیت دستیار تخصصی در رشته پزشک خانواده باید به این نکته دقت شود که این افراد پس از فارغ‌التحصیلی، مدیریت مراکز بهداشتی را بر عهده می‌گیرند و باید با دانش و مهارت کافی تربیت شوند.

وزیر بهداشت اظهار داشت: مدیریت و نظارت بر کار بهورزها و مراقبین سلامت و سایر نیروهای حوزه بهداشت بر عهده این گروه از متخصصین است و همین امر حساسیت تربیت این نیروها را نشان می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: نیاز دانشگاه‌ها به متخصصین پزشک خانواده باید در برهه‌های زمانی محدود تعیین شود و مجوز تربیت این نیروها با توجه به نیاز و با تائید شورای گسترش صادر شود.

هاشمی تصریح کرد: باید دقیقاً تعداد متخصصین مورد نیاز، محل خدمت ایشان و امتیازاتی که بعد از فارغ‌التحصیلی خواهند داشت، از هم‌اکنون مشخص شود.

وزیر بهداشت ادامه داد: نقش پزشکان عمومی و رابطه آنها با مراکز جامع خدمات سلامت از هم‌اکنون در نحوه پذیرش مشخص شود.

وی با اشاره به اهمیت موضوع ادغام دو رشته پزشکی اجتماعی و پزشک خانواده گفت: تکلیف رشته پزشکی اجتماعی باید در نشست بعدی شورا و امکان ادغام این دو رشته مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

هاشمی افزود: اگر به نظام ارجاع اعتقاد داریم و بهداشت را اولویت اولمان می‌دانیم، باید علاوه بر بهورز، مراقب سلامت و طب عمومی به فارغ‌التحصیلان رشته پزشکی عمومی هم اهمیت بدهیم، چرا که در آینده تأثیرگذار خواهند بود.