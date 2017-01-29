به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر لاریجانی امروز در هشتاد و چهارمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی در محل دانشگاه علوم پزشکی ایران افزود: طرح تربیت پزشک خانواده از چند سال پیش در کشور و در مقاطع مختلف آغاز شده و در حال حاضر پزشکان عمومی این نقش را در مراکز بهداشتی کشور انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: تدابیری اتخاذ شده که افراد مستعد وارد دوره دستیاری تخصصی پزشک خانواده شوند و به همین دلیل سوابق خدمتی فرد، یکی از موارد ضروری برای ورود به این دوره است.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی اظهار داشت: در طرح تربیت دستیار تخصصی پزشک خانواده، محل خدمت این افراد، مراکز جامع خدمات سلامت تعیین شده و افراد به صورت بورسیه و بر مبنای نیاز دانشگاه محل خدمت پذیرفته می‌شوند.

وی افزود: دانشگاه‌ها باید بررسی دقیقی در خصوص نیازهای خود داشته باشند و افراد را بر اساس نیازهای واقعی پذیرش کنند.

لاریجانی یادآور شد: مقرر شده است دانشگاه‌ها محل خدمت افراد را مشخص کرده و ظرفیت‌های مورد نیاز خود را به شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام و پس از تائید ظرفیت‌ها از سوی شورای گسترش پذیرش صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به نحوه برگزاری آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشک خانواده خاطرنشان کرد: تدابیری برای ساماندهی این آزمون‌ها اتخاذ شده و رویکرد ویژه‌ای به مهارت افراد در پذیرش آنها وجود دارد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: سوابق کاری افراد در نظام سلامت و بخصوص پزشک خانواده و طی دوره عالی بهداشت (MPH) از مواردی است که در گزینش افراد برای ورود به این دوره تخصصی مد نظر است و میزان اثر این موارد در امتیازات هر فرد در طرح جامع مشخص خواهد شد.