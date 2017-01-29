به گزارش خبرنگار مهر، محمد خامهیار ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات اداره کل اوقاف و امور خیریه قم برگزار شد، برگزاری مسابقه کتابخوانی نماز را بسیار با اهمیت دانست و گفت: پس از اجلاس نماز اولین حرکت و کار جمعی درخصوص نماز در کشور همین مسابقه است.
وی اظهار داشت: این مسابقه به ترویج و اهمیت دو مقوله نماز و کتابخوانی میپردازد که از توصیههای مقام معظم رهبری و بزرگان دینی است.
رئیس ستاد اقامه نماز قم از توزیع ۱۳ هزار جلد کتاب «ثانیههای انس» بین علاقمندان خبر داد و افزود: این اثر از بین چندین کتاب توسط کارشناسان اتخاب شده و هدف ما فروش کتاب و سودآوری نیست لذا در فضای مجازی و چندین کانال فایل دانلود کتاب قرار داده شده است.
وی برگزاری این مسابقه و تجمع بزرگ علاقمندان به نماز در مصلی نماز جمعه را یک مانور بزرگ عنوان کرد و ادامه داد: در این مسابقه ۴۰ سئوال تستی بین شرکت کننندگان توزیع میشود که این سئوالها توسط اساتید و کارشناسان خبره تهیه شده است.
خامهیار به جوایز ارزنده این مسابقه همچون یک دستگاه خودروی پراید، کمک هزینه سفر به عتبات عالیات، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس، ربع سکه طلا و جوایز دیگر اشاره کرد و گفت: مراسم قرعه کشی جوایز در ۲۲ بهمنماه برگزار میشود که مکان آن در آینده اعلام خواهد شد.
وی به تأثیر مثبت مسابقات قرآنی اداره اوقاف در زندانها اشاره و تصریح کرد: به این منظور این مسابقه علاوه بر مصلای قدس در زندان مرکزی قم نیز برگزار میشود.
رئیس ستاد اقامه نماز قم با بیان اینکه پیش بینی میشود حداقل ۱۰ هزار نفر در این مسابقه شرکت کنند، گفت: به رسانهای که بهترین پوشش خبری را در این مراسم داشته باشد نیز جایزه نفیسی اهدا خواهد شد.
نظر شما