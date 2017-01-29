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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۱۱

نقل و انتقالات لیگ برتر؛

کاپیتان تیم ملی فوتبال افغانستان به پیکان پیوست

کاپیتان تیم ملی فوتبال افغانستان به پیکان پیوست

کاپیتان تیم ملی فوتبال افغانستان بعد از توافق با باشگاه پیکان، به این تیم ایرانی پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، «فیصل شایسته» با حضور در باشگاه پیکان و عقد قرارداد رسمی در نقل و انتقالات زمستانی لیگ برتر فوتبال ایران، به این تیم ایرانی پیوست.

فیصل اولین بازیکن افغانستانی شاغل در لیگ برتر ایران محسوب می شود.

کد مطلب 3890717

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