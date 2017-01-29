کاپیتان تیم ملی فوتبال افغانستان به پیکان پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، «فیصل شایسته» با حضور در باشگاه پیکان و عقد قرارداد رسمی در نقل و انتقالات زمستانی لیگ برتر فوتبال ایران، به این تیم ایرانی پیوست.

فیصل اولین بازیکن افغانستانی شاغل در لیگ برتر ایران محسوب می شود.