شهرستان جم دارای بیشترین آمار سوانح و حوادث در استان بوشهر است

به گزارش خبرنگار مهر، فرنوش خواجوی‌فرد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کودکان بزرگترین سرمایه ملی در جامعه به حساب می‌آیند و امروزه با توجه به رشد جمعیت کودکان، مشکلات آنان نیز افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: از جمله این مشکلات مرگبار، مرگ کودکان به دلیل سوانح و حوادث است که به سرعت در حال گسترش است و این پدیده سلامت کودکان را به مخاطره انداخته است.

مسئول واحد پیشگیری شبکه بهداشت و درمان شهرستان جم افزود: باتوجه به اینکه کودکان هیچ نقشی در به وجود آوردن این حوادث ندارند و مرگ و معلولیت در این گروه، اغلب به علت خطای بزرگسالان است لذا تلاش می‌شود به منظور مراقبت هر چه بهتر از کودکان، با دادن آگاهی‌های لازم به والدین و سایر افراد خانواده، از آمار سوانح و حوادث کم کرده و والدین را به مراقبت هر چه بهتر از کودکان خود، تشویق کنیم.

خواجوی فرد اظهار داشت: یکی از علل مرگ و میر کودکان حوادث است که در صورت رعایت اصول ایمنی، بسیاری از حوادث قابل پیشگیری هستند؛ به این منظور باید به کودکان خود بیاموزیم که چگونه از خطرات خیابان‌ها و زمین‌های بازی و... دوری کنند.

وی اضافه کرد: تصادف رانندگی عامل ۲۶۰ هزار مرگ و مجروح شدن ۱۰ ملیون کودک در سال است؛ این تصادفات عمده‌ترین عامل مرگ در کودکان و نوجوانان و همچنین اساسی‌ترین علت معلولیت در کودکان است که می‌توان با استفاده از وسایل حفاظتی داخل اتومبیل از مرگ و صدمات شدید در موقع بروز حادثه جلوگیری کرد.

خواجوی فرد گفت: رعایت نکاتی از جمله عدم قراردادن کودکان در صندلی جلو ماشین، بیرون آوردن سر و دست کودک از پنجره ماشین حتی در شرایط توقف ماشین، قراردادن کودکان در قسمت بار، سوار کردن بیش از ظرفیت تعیین شده برای خودرو، تنها گذاشتن کودک در ماشین هنگام توقف خودرو می‌تواند در کاهش سوانح و حوادث موثر باشد.

وی افزود: شهرستان جم در میان شهرستان‌های استان بوشهر دارای بالاترین آمار سوانح وحوادث است؛ به طوری که میانگین این آمار در ۳ سال اخیر در کشور حدود ۱۱.۲ درصد، در استان بوشهر ۱۳.۳ درصد و در شهرستان جم ۱۸ درصد است.