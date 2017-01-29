۱۸۳۰ مددجوی کمیته امداد خراسان شمالی وام ضروری دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد خراسان شمالی، منصور احمدی بابیان اینکه امسال یک هزار و ۸۳۰ مددجوی این نهاد تسهیلات قرضالحسنه ضروری دریافت کردند، اظهار کرد: برای پرداخت این تسهیلات حدود ۲۴ میلیارد ریال از محل منابع دولتی، غیردولتی و بازپرداخت اقساط هزینه شده است.
وی افزود: وامهای ضروری در بخشهای تسهیلات کارگشایی، وام محکومین و وامهای مسکن نیازمندان اعطاشده است.
معاون اداری و مالی کمیته امداد استان تصریح کرد: طی امسال بیش از یک هزار و ۷۱۱ تسهیلات کارگشایی، یک مورد وام محکومین و ۱۸۲ مورد وام مسکن نیازمندان به مددجویان پرداختشده است.
احمدیان بابیان اینکه این وامها با اولویت مددجویان مناطق محروم پرداختشده است، تصریح کرد: حدود یک هزار مورد از این تسهیلات به خانوادههای محروم در روستاهای غیر برخوردار برای ساماندهی به نیازهای مقطعی آنان اعطاشده است.
وی اضافه کرد: همچنین وامهای ضروری کمیته امداد بهصورت قرضالحسنه و بدون بهره است و بهمنظور رفع گرفتاریهای مالی خانوادههای نیازمند پرداخت میشود.
معاون اداری و مالی کمیته امداد استان یادآور شد: مددجویان امسال در قالب وامهای کارگشایی حدود ۶۰ مورد جهیزیه، ۲۶۰ مورد تسهیلات درمانی، ۶۵ مورد کمکهزینه تحصیلی دریافت کردهاند البته این در حالی است که ۴۳۸ نفر از محرومان خراسان شمالی در بخشهای درمانی و مسکن در نوبت دریافت این خدمت قرار دارند.
احمدی گفت: وامهای ضروری و کارگشایی نقش بسیار مهمی در رفع مشکلات کاری و معیشتی خانوادههای تحت حمایت دارد و این وامها در قالب وامهای درمانی، ودیعه مسکن، امور معیشتی، امور تحصیلی و تهیه جهیزیه بهصورت قرضالحسنه و با اقساط بلندمدت به مددجویان پرداختشده است.
وی تصریح کرد: سقف تسهیلات کارگشایی ارائهشده بهطور میانگین ۱۵ میلیون ریال است و این تسهیلات بهصورت قرضالحسنه و با بازپرداخت طولانیمدت در اختیار مددجویان قرار میگیرد.
معاون اداری و مالی کمیته امداد استان از تمامی خیران و مردم نوعدوست استان تقاضا کرد تا با اهدای کمکهای خود به کمیته امداد در سطح شهرستانها یاری گر محرومان خراسان شمالی باشند.
نظر شما