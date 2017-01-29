تحصیل حدود ۱۱ هزار دانشجوی ایرانی در دانشگاههای آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجتبی صدیقی بعدازظهر امروز در نشستی مطبوعاتی راهکارهای وزارت علوم در مورد دانشجویان ایرانی دانشگاههای آمریکا را که به علت تصمیم غیرمنطقی رئیس جمهور این کشور در ایجاد محدودیت ورود ایرانیان به این کشور از تحصیل باز مانده اند تشریح کرد.

وی ادامه داد: ما این برخوردهای نژاد پرستانه را در عرصه ارتباطات علمی بین کشورها درست نمی دانیم. ارتباطات بین المللی کشورها باید فارغ از بحث های سیاسی و شخصی باشد.

صدیقی افزود: چندین سال است که توسعه علمی کشور ما بدون اتکا به کشورهایی مانند انگلستان و آمریکا صورت گرفته است. ما چندین سال است که ارتباط علمی با کشور انگلستان نداریم و ارتباط علمی ما با کشور آمریکا نیز به علت دوران تحریمی که در آن قرار داشتیم در حداقل قرار داشت ولی با این وجود شاهد رشد و توسعه علمی در کشور بودیم.

وی تصریح کرد: این گونه نیست که این تصمیم گیری ها لطمه جدی به توسعه علمی کشور ما وارد کند. ما کماکان ارتباطات بین المللی خود را با کشورهای مستقل ادامه می دهیم و به ظرفیت ها و پتانسیل های داخل کشور اتکا کرده و به جلو پیش می رویم.

رئیس سازمان امور دانشجویان ادامه داد: در حال حاضر از کشور ما هیچ دانشجوی بورسیه ای در کشور آمریکا حضور ندارد تنها ۴ دانشجوی بورسیه هستند که مهلت بورسیه آنها تمام شده است و هنوز فارغ التحصیل نشده اند و به زودی فارغ التحصیل خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: پس بنابراین در حوزه بورسیه ها ما مشکلی نداریم. چندین سال است که اعزام به شکل بورس کامل توسط ما به حداقل رسیده است و به کشور آمریکا اعزامی نداشته ایم.

صدیقی اظهار داشت: تعدادی از دانشجویان ایرانی با هزینه شخصی در کشور آمریکا مشغول به تحصیل هستند که حدودا ۱۱ هزار نفر می شوند که اغلب آنها با ما از جهت استفاده از تسهیلاتی مانند تسهیلات غیرارزی، معافیت تحصیلی و استفاده از ارز مبادله ای در ارتباط هستند.. بنابراین می توان گفت ۸۵ درصد از این جمعیت با ما در ارتباط هستند.

رئیس سازمان امور دانشجویان ادامه داد: این تصمیم رئیس جمهور آمریکا در حوزه دانشجویی شاید در ۳ مورد مشکل ایجاد کند. اول دانشجویان دکتری داخل که برای فرصت مطالعاتی ۶ تا ۹ ماه به این کشور اقدام کرده بودند که حدود ۱۴۷ نفر هستند.

وی افزود: برخی از دانشجویان نیز به تازگی برای این فرصت تحقیقاتی در حال اقدام بودند. برخی تا مرز دریافت ویزا نیز پیش رفته بودند که با مرز ممنوعیت مواجه شدند. این دانشجویان فرصت دارند تا برای کشورهای دیگر اقدام کنند اگر مهلت اقدام آنها به اتمام برسد یک و نیم سال به این دانشجویان مهلت داده می شود تا بتوانند از دانشگاههای کشورهای دیگر پذیرش بگیرند. وزارت علوم نیز در طول تحصیل مساعدت هایی برای این دانشجویان خواهد داشت.

صدیقی خاطرنشان کرد: دسته دوم دانشجویان ایرانی در آمریکا که ممکن است برای آنها مشکل ایجاد شده باشد،دانشجویانی هستند که در کشور آمریکا مشغول به تحصیل هستند ولی برای دیدار خانواده به کشور مراجعه کردند و برای برگشت با مشکل مواجه شده اند. ما آمادگی کامل داریم که برای انتقال این دانشجویان به دانشگاههای داخل اقدام کنیم که این دانشجویان می توانند درخواست خود را ارائه دهند تا در شورای انتقال مطرح شود.

رئیس سازمان امور دانشجویان خاطرنشان کرد: دسته سوم، دانشجویانی هستند که برای تسهیلات نظام وظیفه اقدام کرده بودند و پذیرش گرفته بودند که با هزینه شخصی به کشور آمریکا مراجعه کنند اما با مشکل مواجه شده اند. در این زمینه نیز وزارت علوم از این دانشجویان حمایت کرده و با نظام وظیفه رایزنی می کند تا بتواند مهلتی که به این دانشجویان داده شده و بنا به این شرایط در حال اتمام است، تمدید شود تا این دانشجویان بتوانند از یک کشور دیگر پذیرش دریافت کنند.

وی ادامه داد: این سه گروهی بودند که با مشکل مواجه شده بودند. ما به این دانشجویان اطمینان خاطر می دهیم که مجموعه وزارت علوم آمادگی دارد تا با مساعدت هایی که انجام می دهد مشکل این دانشجویان رفع شود.

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت:ما آمادگی داریم که هرگونه تسهیلاتی را برای دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در آمریکا از جمله انتقال به دانشگاههای داخل در صورتی که تمایل داشته باشند انجام دهیم و کماکان از این دانشجویان حمایت می کنیم تا مشکل آنها رفع شود.

وی افزود: اگر دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج تمایل داشته باشند که در داخل ادامه تحصیل دهند می توانند برای طرح در شورای انتقال وزارت علوم درخواست خود را ارائه دهند و اگر برای ادامه تحصیل در دانشگاههای داخل اقدام کنند از ترم آینده تحصیل آنها آغاز می شود بنابراین بین تحصیل در داخل و خارج در این مدت فرصت دارند که تصمیم گیری کنند. وزارت علوم این فرصت را به این دانشجویان می دهد تا با اطمینان خاطر برنامه ریزی کنند.

صدیقی درباره اینکه آیا درخواستی نیز از طرف دانشجویانی که پشت مرزها قرار گرفته اند به سازمان امور دانشجویان ارائه شده است گفت: ایمیل هایی ارسال شده است همچنین برخی دانشجویانی که قرار بود برای فرصت مطالعاتی به کشور آمریکا اعزام شوند خواستار تغییر کشور برای انجام فرصت مطالعاتی بودند.