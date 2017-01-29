به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر احمدی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه گردهمایی مدیران کل سیاسی و انتخابات استانها در عسلویه اظهار داشت: گامهای بسیار مهمی در راستای برگزاری انتخابات برداشته شده است و تلاش میشود که این انتخابات همچون گذشته باشکوه برگزار شود.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات در روز ۲۹ اردیبهشتماه سال ۹۶، بیان کرد: انتخابات ریاستجمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا و میاندورهای مجلس شورای اسلامی به صورت همزمان برگزار میشود.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به بررسی محورهای قانون احزاب و انتخابات در این گردهمایی، اضافه کرد: این قانون اخیرا ابلاغ شده است و در این گردهمایی مورد بررسی قرار گرفت.
وی با تاکید بر لزوم توجه به قانون جدید احزاب، ادامه داد: با ابلاغ دستورالعملهای لازم به استانداریهای سراسر کشور ستاد انتخابات در استانداریها تشکیل شده است.
احمدی با اشاره به حضور مدیران کل سیاسی و انتخابات استانداریها در این گردهمایی، ادامه داد: اجرای صحیح قانون انتخابات، هماهنگیهای لازم، و ایجاد زمینه مشارکت حداکثری مردم از اهداف این همایش است.
