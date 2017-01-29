طوفانی به سرعت ۹۰ کیلومتر در ساعت یزد را درنوردید/هوای یزد ناسالم

به گزارش خبرنگار مهر، یزد طی یکی دو روز گذشته در شرایط جوی متفاوتی قرار گرفته و گرد و غبار و وزش باد شدید و طوفان مهمان دائمی یزد شده است.
امروز نیز از حوالی ظهر طوفان در مناطق گستردهای از یزد آغاز شده و در ساعات عصر به اوج خود رسید به نحوی که بر اثر وزش باد شدید، گرد و غبار سراسر شهر و کویرهای اطراف را در بر گرفت.
ذرات معلق هوا به اندازه ای بود که تنفس را به شدت دشوار کرده بود و با هر دم و بازدم حجم زیادی از غبار وارد ریهها میشد و هنوز نیز این شرایط در سطح شهر و جاده ها وجود دارد.
سرعت وزش باد در شهرستانهای ابرکوه، بهاباد، بافق و میبد بیش از سایر مناطق است و به ۱۰۰ کیلومتر در ساعت نیز میرسد.
حتی مناطق کوهستانی از وزش باد و طوفان در امان نمانده اند و در این مناطق نیز گزارشهایی از شکستن درختان از شدت وزش باد مخابره شده است.
در برخی جادهها نظیر جاده میبد همچنین جاده بافق، دید افقی به شدت کاهش یافته و خودروها در کنار جاده متوقف شده اند تا از شدت گرد و غبار پراکنده در هوا کاسته شود.
سازمان هواشناسی میزان ذرات معلق در هوا را سه برابر حد استاندارد اعلام کرده است.
در چنین شرایطی خروج افراد سالمند، خردسالان و بیماران قلبی و عروقی و ریوی از منزل توصیه نمی شود.
این شرایط فردا نیز در بسیاری از شهرها و شهرستانهای استان یزد نیز وجود دارد ضمن اینکه از فردا از دمای هوا کاسته میشود و هوای یزد اندکی سردتر خواهد شد.
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