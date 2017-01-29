منع ورود به آمریکا بر اساس فهرست دولت اوباما بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، «سین اسپایسر» سخنگوی کاخ سفید در سخنان روز یکشنبه خود از تصمیم «دونالد ترامپ» مبنی بر وضع قانون منع ورود اتباع هفت کشور اسلامی از جمله ایران گفت که تصمیم رئیس جمهور آمریکا بر اساس فهرست پیشنهادی دولت «اوباما» صورت گرفته است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه این موضوع تنها به کشورهای اسلامی ارتباطی ندارد گفت که ۴۶ کشور اسلامی در این لیست قرار ندارند.

گفتنی است «دونالد ترامپ» با صدور فرمانی جدید، مقررات منع ورود اتباع هفت کشور اسلامی از جمله ایران را صادر کرد، تصمیمی که مورد انتقاد بسیاری از چهره ها، شرکت های بزرگ و دولت های دیگر قرار گرفت.