مساجد نیمه تمام چهارمحال و بختیاری تکمیل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر یکشنبه در جلسه شورای سیاست گذاری امور مساجد اظهار داشت: برای ساخت گنبد یک مسجد در شهرک منظریه (مسکن مهر شهرکرد) اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیون تومان نیاز است که از محل اعتبارات استانی تامین خواهد شد و باید هر چه سریعتر این مهم تحقق پیدا کند.

وی با بیان اینکه دستگاه های اجرایی باید در زمینه ساخت و ساز و احداث مساجد همکاری های لازم را داشته باشند، گفت: راه و شهرسازی چهارمحال وبختیاری باید از محل درآمد حاصل از فروش املاک در شهرک منظریه، مساجدی که در بعضی از محله ها و روستاها و شهرها نیاز است را احداث کند.

استاندار چهارمحال و بختیاری یادآور شد: باید از راه های گوناگون جوانان استان را برای حضور مستمر، فعال و بهتر در مساجد و شرکت در برنامه ها از جمله فرهنگی قرآنی و ...تشویق و ترغیب کرد.

وی عنوان کرد: مسجد محل معرفی دین و دینداران است و در مسجد انسان‌های مسلمان و معتقد پرورش داده می‌شوند.