حجم مبادلات اقتصادی ایران و روسیه ۴۷ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی صبح سهشنبه در آئین استقبال در فرودگاه بوشهر اظهار داشت: کمیسیون مشترک همکاریهای ایران و روسیه گامهای مهمی را در راستای توسعه مبادلات برداشته است و شاهد دستاوردهای خوبی هستیم.
وی از افزایش ۴۷ درصدی حجم مبادلات و همکاریهای ایران و روسیه خبر داد و بیان کرد: قرارداری به ارزش یک میلیارد دلار به منظور احداث چهار واحد نیروگاهی در بندرعباس امضا شده است.
رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای ایران و روسیه همچنین از توسعه بازار لبنیات، سبزیجات و میوه جات ایران در روسیه خبر داد و افزود: از دیگر مصوبات این کمیسیون میتوان به برقیکردن راهآهن گرمسار– اینچهبرون با ۱.۲ میلیارد دلار اشاره کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای بالای استان بوشهر در بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: تولید مصولات گلخانهای و خارج از فصل از جمله توانمندیهای استان بوشهر برای صادرات مصول به بازار روسیه است.
واعظی با اشاره به نتایج دور اول مذاکرات ایران با روسیه و چهار کشور ارمنستان، بلا روس، قزاقستان و قرقیزستان، ادامه داد: در همین ماه دور بعدی مذاکره با اتحادیه اقتصادی اورآسیا امضای موافقتنامه تعرفه ترجیحی برای صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای برگزار میشود.
وی از کاهش تعرفهها و ایجاد بازار مناسب برای صادرات به این کشورها خبر داد و گفت: خرما و آبزیان از جمله محصولات استان بوشهر هستند که میتواند بازار خوبی در روسیه و دیگر کشورها داشته باشد.
نظر شما