کتاب «تحلیلی داستانی از سوره یوسف(ع)» به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، چاپ دوم کتاب «تحلیلی داستانی از سوره یوسف(ع)» به قلم محمدرضا سرشار محقق گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، منتشر شد.

پژوهش حاضر، نتیجه تلاش علمی محمدرضا سرشار است که در گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی، سامان یافته و به تازگی توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.

یکی از بخش‌های مهم قرآن، که از صدر اسلام تا کنون، پیوسته مورد توجه و علاقه مسلمین، ‌از هر صف و قشری بوده، قصه‌های آن است. این بخش قابل توجه از کلام خدا، به دلیل وجود عناصر ادبی و هنری برجسته نهفته در آن، خاصه با تاکیدی که خداوند در آیه‌ی سوم "سوره یوسف" بر آن کرده، خود به خود،‌ برای اهالی ادبیات، اهمیتی دوچندان یافته است. به گونه‌ای که، در قرن حاضر، به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به غیر از مفسران و قرآن‌پژوهان در میان داستان‌نویسان –و اخیرا نمایشنامه‌نویسان و فیلم‌نامه‌نویسان –مسلمان، بحث‌های بسیاری برانگیخته و منجر به ترجمه و نگارش مقاله‌ها و کتاب‌های متعددی شده است؛ که اغلب، هر یک از جنبه‌ای، حاوی نکاتی ارزشمند درباره قصه‌های قرآن، و به طور خاص،‌ «سوره یوسف»اند.

چاپ دوم کتاب «تحلیلی داستانی از سوره یوسف(ع)» اثر محمدرضا سرشار، با قیمت ۲۰،۰۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عرضه گردیده است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب می‌توانند به وبگاه سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه مراجعه نمایند.