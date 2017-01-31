بدمینتون باز همدانی به اردوی تیم ملی دعوت شد

علیرضا صفی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دعوت بدمینتون باز همدانی به اردوی تیم ملی اظهار داشت: بیست و ششمین دوره مسابقههای بینالمللی بدمینتون دهه فجر در روزهای ۲۱ تا ۲۴ بهمنماه جاری و با جوایز ۲۰ هزار دلاری و با حضور ۱۸ تیم خارجی و ملی پوشان بدمینتون کشور در قسمت آقایان و بانوان در محل کمپ این فدراسیون در تهران برگزار میشود.
وی افزود: از سوی فدراسیون بدمینتون ۷ بازیکن پسر به دومین مرحله اردوی آمادگی تیم منتخب نوجوانان و جوانان بهمنظور حضور قدرتمند در بیست و ششمین دوره مسابقههای بینالمللی بدمینتون دهه فجر در شهر ساری دعوت شدند که نام امیر جباری از همدان نیز به چشم میخورد.
دبیر هیئت بدمینتون استانهمدان با اشاره به حضور بدمینتون باز همدان در این اردو گفت: این بازیکنان در روزهای ۱۵ تا ۱۹ بهمنماه جاری زیر نظر مرتضی ولی دروی سرمربی تیمهای ملی نوجوانان و جوانان بدمینتون کشور در سالن اختصاصی بدمینتون شهر ساری تمرین میکنند.
صفی زاده بابیان اینکه یکی از سیاستهای اصلی بدمینتون استانهمدان توجه به امر استعدادیابی است، بیان کرد: توجه به امر استعدادیابی از تأکیدات فدراسیون بدمینتون در سالهای گذشته و سال جاری بوده و بر همین اساس هیئتهای استانی نیز استعدادیابی را در اولویتهای اصلی خود قرار دادهاند.
وی خاطرنشان کرد: استعدادیابی هیئت بدمینتون استانهمدان محدود به فصل خاصی نیست و در تمامی ایام سال مربیان بدمینتون استان آماده استعدادیابی هستند.
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