امام خمینی (ره) با انقلاب، عزت و کرامت را به ایران بازگرداند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر رحیمی قبل از ظهر سه شنبه در جشن انقلاب شهرستان ابهر، افزود: امام خمینی (ره) با انقلاب، عزت و کرامت را به ایران و ایرانی ها بازگرداند.

رحیمی با بیان اینکه، ابتدای قیام خیلی ها امام را از این کار منع می کردند، افزود: امام خمینی قیام را یک وظیفه می دانست و بر اساس آیات قرآنی معتقد بود، اگر در مسیر خدا باشی، موفق خواهی شد.

وی ادامه داد: امام (ره) در مقابل وعده های طاغوت و درخواست سکوت آنان، معتقد بود آن چیزی که برای ما عزت و شرف می آورد، اسلام است و مادیات و وعده های نابودشدنی برای ما عزت و شرف نمی آورد.

امام جمعه ابهر با اشاره به اینکه در طول سالهای دور، هر زمان جنگی در کشور رخ می داد، بخشی از خاک کشور به یغما می رفت، تاکید کرد: در 8 سال دفاع مقدس با وجود انکه حتی برای سیم خاردار نیز معطل بودیم، یک وجب از خاک میهن عزیزمان را به دشمن ندادیم و این مساله به دلیل اقتداروعزتی بود که امام (ره) با انقلابش به ما بخشیده بود.

رحیمی یادآور شد: دهه فجر، ادامه غدیر خم است که به دست مبارک امام خمینی (ره) در کشور ما جاری شد.

قبل از مراسم گلبانگ انقلاب، مسئولین و خانواده های شهدا با حضور در مزار شهدای گمنام، به مقام شامخ آنان ادای احترام کردند.