به گزارش خبرنگار مهر، یک قرارداد سه‌جانبه بین صنعت سیمان(انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان به نمایندگی از این صنعت)، وزارت راه ‌وشهرسازی و بانک مسکن برای پروژه‌های راه‌سازی و ابنیه‌ها به امضا رسید که براساس آن ۲ میلیون تن سیمان از طریق سازمان برنامه‌ریزی کشور تامین بودجه می‌شود تا وزارت راه‌وشهرسازی خرید را انجام داده و پرداخت آن از طریق بانک مسکن انجام شود.

مفاد این قرارداد که مفاد آن ۳ بهمن ماه سال جاری به تصویب هیات دولت رسید و ۹ بهمن ماه جهت اجرا ابلاغ شد، به این شرح است:

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۳ به پیشنهاد شماره ۵۰۷۰۸/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب نامه «وزارت» نامیده می شود مجاز است به منظور تامین مالی خرید دو میلیون تن سیمان مورد نیاز برای اجرا و تکمیل طرحهای پیوست شماره (۱) قانون بودجه سنواتی مربوط بر اساس بند (ج) آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع تصویب نامه شماره ۶۹۴۵۴/ت۵۰۹۱۳ه مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۰ نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با بانک عامل با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

۲-دوره تامین مالی، معادل ۳۶ ماه مشتمل بر ۱۲ ماه دوره پرداخت منابع مالی و ۲۴ ماه دوره بازپرداخت اقساط منابع مالی است و نرخ سود دوره تامین مالی معادل نرخ تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار در زمان قرارداد تعیین می‌شود.

۴- سازمان برنامه و بودجه کشور پس از انعقاد قرارداد نسبت به صدور ضمانت نامه به شرح نمونه پیوست شماره (۱) آیین نامه یاد شده و پیش بینی منابع مالی مورد نیاز جهت بازپرداخت اقساط مورد نظر (شامل اصل و سود)، در قوانین بوجه سنواتی اقدام کند.

۵-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعطای مجوز ماده (۳۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) - مصوب ۱۳۶۲- به بانک عامل مساعدت لازم را خواهد نمود.

۶- وزارت راه به منظور مشارکت حداکثری کارخانه های تولیدکننده سیمان و همچنین پیش بینی ساز وکار پرداخت منابع مالی به تولیدکنندگان مورد نظر، تمهیدات لازم را ازطریق انعقاد تفاهم نامه سه جانبه بین وزارت، بانک عامل و انجمن کارفرمایان سیمان اتخاذ خواهد نمود.

۷- وزارت جدول زمانی پرداخت را به بانک عامل اعلام خواهد نمود.

این مصوبه با امضای اسحاق جهانگیری به وزارتخانه های راه و شهرسازی؛ امور اقتصادی و دارایی؛ صنعت، معدن و تجارت؛ بانک مرکزی؛ سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.