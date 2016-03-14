به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل راه و شهرسازی استان قم در جلسه‌ای که به منظور هماهنگی بیشتر جهت تأمین ایمنی حداکثری سفرهای نوروزی استان قم با حضور پلیس راه استان در این اداره کل برگزار شد، حسن صبوری، سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان طی سخنانی اظهار داشت: اقدامات خوبی در راستای افزایش ضریب ایمنی تردد مسافران نوروزی طی روزهای گذشته از جمله بهسازی و روکش آسفالت، خط کشی، پاکسازی حریم و... انجام گرفته است.

وی به رفع تجاوز از حریم راه طی روزهای گذشته اشاره کرد و گفت: متأسفانه دستفروشان بدون مجوز در طول راه‌های استان قم تاکنون عامل حوادث جاده‌ای فراوانی بوده‌اند که خوشبختانه با هماهنگی‌های به عمل آمده با مراجع قضایی استان نسبت به جمع‌آوری آن‌ها اقدام شد.

صبوری ضمن قدردانی از همکاران این اداره کل که با همه مشکلات طی سال ۹۴ ده‌ها طرح عمرانی را در استان قم به بهره‌برداری رسانیده‌اند، عنوان کرد: واقعیت این است که چند محور جاده‌ای استان قابلیت تبدیل به آزادراه را دارند از جمله محور قم - آوه به طول ۴۰ کیلومتر که در صورت احداث، اتصال کریدور شمال و جنوب کشور را رقم خواهد زد.

وی احداث این آزادراه را با توجه به پیامدهای آن از موجبات شکوفایی در محورهای مواصلاتی استان قم خواند و ادامه داد: امیدواریم در سال ۹۵ بتوانیم تعریف بودجه احداث رینگ کمربندی استان قم به طول ۱۱۰ کیلومتر را در قالب طرح‌های عمرانی استان قم بگنجانیم.

در ادامه جلسه سرهنگ جمشیدی راد فرمانده پلیس راه استان قم ضمن ارائه آماری در خصوص کاهش حوادث و تلفات جاده‌ای استان قم طی سال ۹۴ در مقایسه با سال گذشته اظهار داشت: آمار کاهش تعداد فوتی‌های ناشی از حوادث جاده‌ای طی سال ۹۴ به میزان ۳، ۱ درصد در کل کشور بوده که در استان قم میزان کاهش فوتی‌ها ۴ درصد بوده است.

وی همچنین میزان کاهش تصادفات منجر به فوت را نیز طی سال ۹۴، ۱۱ درصد عنوان کرد و افزود: تحقق این مهم در سایه همکاری و همت تمامی خادمان عرصه جاده بوده است.

جمشیدی راد اطلاق عنوان فرشته نجات جاده به راهداران را واقعی خواند و ادامه داد: نوروز سال ۹۴ با توجه به تمامی آیتم‌های جاده‌ای، بهترین نوروزی بوده که تاکنون شاهد آن بوده این که این مهم مرهون تلاش بی وقفه خادمان عرصه جاده بخصوص پلیس راه و راهداری بوده است.

فرمانده پلیس راه استان قم در پایان از هدایت ترافیک در باند رفت محور قم-جعفریه تشکر کرد و خاطرنشان ساخت: عوامل پلیس راه استان در کنار عوامل راهداری آماده برخورد با دستفروشان و متجاوزین به حریم راه می‌باشند.

در ادامه جلسه فرماندهان پاسگاه‌های پلیس راه استان قم، ضمن بیان مشکلات موجود در محورهای استحفاظی پاسگاه‌های مربوطه خواستار اجرای طرح‌های زودبازده جهت پوشش هرچه بهتر سفرهای نوروزی شدند.

قطعه یک محور قم - جعفریه زیر بار ترافیک رفت

مدیر ساخت و توسعه راه‌های استان قم اعلام کرد: در راستای افزایش سطح ایمنی و تسهیل ترافیک سفرهای نوروزی قطعه یک محور قم - جعفریه زیر بار ترافیک رفت.

عباس فراهانی مدیر ساخت و توسعه راه‌های استان ضمن اعلام خبر فوق تصریح نمود: طول مسیر رفت قطعه یک محور قم-جعفریه بالغ بر ۱۱ کیلومتر و عرض آن ۳۰/۱۱ متر که جهت تسهیل در عبور و مرور هموطنان عزیز از استان‌های غربی کشور شامل زنجان، آذربایجان غربی و شرقی، کردستان و کرمانشاه و قزوین می‌باشد.

فراهانی مبدأ قطعه یک را قبل از پل راه آهن کیلومتر ۲.۱۰۰ و نقطعه پایانی آن را کیلومتر ۱۳.۳۰۰ سه راهی قلعه سنگی عنوان نمود و افزود: هزینه اجرای این طرح ۱۶۵ میلیارد ریال می‌باشد که ۱۱ میلیارد تومان آن هزینه زیرسازی و آسفالت و ابنیه فنی و تابلو و علائم و ۵/۵ میلیارد تومان هزینه نصب نیوجرسی شده است که طی مدت ۸ ماه عملیات احداث آن به طول انجامید.

فراهانی در پایان ضمن رعایت بر نکات ایمنی سفر توسط رانندگان محترم طی ایام تعطیلات نوروزی خاطر نشان ساخت: قسمت‌هایی از رفوژ وسط قطعه یک محور قم-جعفریه توسط نیوجرسی‌های مفصلی ایمن سازی شده تا در صورت انحراف خودرو، از ورود به باند مقابل جلوگیری نماید.

راهداری قم مهیای تحقق شعار، نوروزی شاد با سفری ایمن است

سرپرست مدیریت راهداری استان قم گفت: در راستای ایجاد بستر مناسب جهت تسهیل در تردد وسایل نقلیه، ارتقاء ایمنی راه‌ها و کاهش تصادفات رانندگی همچون سال‌های گذشته برنامه ریزی لازم را انجام داده تا سفرهای نوروزی خوب و ایمنی را شاهد باشیم.

داود طلوعی با بیان اینکه براساس مصوبه کارگروه امور اجتماعی، آموزش و فرهنگ کمیسیون ایمنی راه‌ها شعار محوری ایام سفرهای نوروزی ۹۵ (نوروزی شاد با سفری ایمن) نامگذاری شده افزود: بنابر وظیفه ذاتی حوزه راهداری همه ساله در پی اتمام عملیات راهداری زمستانی، مهیای تأمین ایمنی سفرهای نوروزی می‌گردد.

وی در ادامه افزود: راهداری استان قم همچون سنوات گذشته با بسیج تمامی عوامل و امکانات مهیای تحقق شعار نورزی شاد با سفری ایمن می‌باشد.

طلوعی به اهم اقداماتی که در راستای تأمین ایمنی حداکثری و تسهیل ترافیک سفرهای نوروزی استان قم انجام می‌شود پرداخت و عنوان کرد: از هم اینک ده‌ها اکیپ سیار و ثابت در قالب گشت‌های راهداری آماده استقرار در محورهای مواصلاتی استان می‌باشند.

وی تجهیز و بهسازی ۷ راهدارخانه جهت ارائه خدمات رفاهی، بهداشتی، پاکسازی حریم راه، تعمیر و تعویض علائم، خط کشی، تعویض و نصب گاردریل را بخشی دیگر از اقدامات راهداری نوروزی دانست و تصریح کرد: ده‌ها کیلومتر راه و روکش آسفالت در آن‌ها در حال اجرا می‌باشد.

سرپرست مدیریت راهداری استان قم گفت: در تمامی ساعات شبانه روز تلفن گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها آماده پاسخگویی به مراجعات تلفنی هموطنان است.

وی ضرورت کسب اطلاعات در خصوص شرایط ترافیکی، وضعیت جوی، مبدأ و مقصد سفرها را از آیتم‌های مهم تحقق سفری ایمن دانست و گفت: رعایت جدی مقررات، همکاری با عوامل پلیس راه و راهداری، اطمینان از سلامت خودرو، همراه داشتن تجهیزات ضروری و... توسط مسافران نوروزی در کنار اقدامات خادمان عرصه جاده می‌تواند شعار نوروزی شاد با سفری ایمن را تحقق بخشد.