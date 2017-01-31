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۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۲۸

اطلاعیه سازمان اوقاف به مناسبت آغاز دهه فجر؛

دهه فجر سرآغاز عزت و سربلندی ملت ایران در سایه دین مبین اسلام است

دهه فجر سرآغاز عزت و سربلندی ملت ایران در سایه دین مبین اسلام است

سازمان اوقاف و امور خیریه با صدور اطلاعیه ای به مناسبت آغاز دهه مبارک فجر، ۱۲ بهمن سالروز ورود حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی را گرامی داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر در بخشی از این اطلاعیه آمده: آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی، سرآغاز عزت و سربلندی ملت ایران در سایه دین مبین اسلام و به پیروزی رسیدن نهضت انقلاب اسلامی به رهبری بزرگ مردی از سلاله پاکان است که در برابر زیاده خواهی های دشمنان اسلام  با صلابت ایستاد و نظام  مقتدر جمهوری اسلامی ایران را بنیان نهاد.

در بخش دیگری از این اطلاعیه با تبریک این دهه فرخنده به محضر مقام معظم رهبری و ملت ولایت مدار ایران آمده است: جا دارد در این ایام فداکاری ها، مجاهدت ها، پایمردی ها و تلاش های مردم و مسئولین را در حفظ ، بقا و رشد شجره طیبه نظام جمهوری اسلامی ایران پاس داشته و برروان پاک شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس درود بفرستیم.

در بخش دیگری از اطلاعیه سازمان اوقاف آمده است: دهه فجر انقلاب اسلامی یادآور دستاوردهای گرانبها و بیشماری است که با قیام امام خمینی(ره) و با خون شهدای انقلاب اسلامی و رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، به ثمر نشسته است و امروز شاهد رشد و شکوفایی و درخشش ملت ایران و نسل جوان در تمامی عرصه ها هستیم.

در پایان این اطلاعیه سازمان اوقاف با تاکید بر تداوم راه امام، شهداء و حمایت و تبعیت همه جانبه از ولایت فقیه آمده است: بی شک پیروان راستین انقلاب و اسلام در پاسداری از آرمانهای امام عزیز و مقام عظمای ولایت و شهدای انقلاب اسلامی از هیچ تلاش و بذل هیچ خدمتی نخواهند ورزید.

کد مطلب 3893295

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