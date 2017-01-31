دهه فجر سرآغاز عزت و سربلندی ملت ایران در سایه دین مبین اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر در بخشی از این اطلاعیه آمده: آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی، سرآغاز عزت و سربلندی ملت ایران در سایه دین مبین اسلام و به پیروزی رسیدن نهضت انقلاب اسلامی به رهبری بزرگ مردی از سلاله پاکان است که در برابر زیاده خواهی های دشمنان اسلام با صلابت ایستاد و نظام مقتدر جمهوری اسلامی ایران را بنیان نهاد.

در بخش دیگری از این اطلاعیه با تبریک این دهه فرخنده به محضر مقام معظم رهبری و ملت ولایت مدار ایران آمده است: جا دارد در این ایام فداکاری ها، مجاهدت ها، پایمردی ها و تلاش های مردم و مسئولین را در حفظ ، بقا و رشد شجره طیبه نظام جمهوری اسلامی ایران پاس داشته و برروان پاک شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس درود بفرستیم.

در بخش دیگری از اطلاعیه سازمان اوقاف آمده است: دهه فجر انقلاب اسلامی یادآور دستاوردهای گرانبها و بیشماری است که با قیام امام خمینی(ره) و با خون شهدای انقلاب اسلامی و رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، به ثمر نشسته است و امروز شاهد رشد و شکوفایی و درخشش ملت ایران و نسل جوان در تمامی عرصه ها هستیم.

در پایان این اطلاعیه سازمان اوقاف با تاکید بر تداوم راه امام، شهداء و حمایت و تبعیت همه جانبه از ولایت فقیه آمده است: بی شک پیروان راستین انقلاب و اسلام در پاسداری از آرمانهای امام عزیز و مقام عظمای ولایت و شهدای انقلاب اسلامی از هیچ تلاش و بذل هیچ خدمتی نخواهند ورزید.