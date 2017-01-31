وحیانیت و عقلانیت عرفان از دیدگاه امام خمینی(ره) منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، کتاب وحیانیت و عقلانیت عرفان از دیدگاه امام خمینی(ره) به ضمیمه چند مقاله دیگر در حوزه فلسفه، عرفان و کلام جدید، منتشر شد.
این اثر به قلم آیت الله احمد بهشتی و توسط انتشارات بوستان کتاب منتشر شده و هم اکنون در اختیار علاقه مندان قرار دارد.
در ادامه چکیده ای از این کتاب را می خوانید:
این اثر مجموعه مقالاتی است که بخشهایی از عرصههای اندیشه و تفکر را در ساحت بشری و دینی کاویده و در هشت بخش، سامان داده است. اولین و مهمترین قسمت آن، بخش اول است که با طرح رابطه عقل و قلب وحی، وحیانیت و عقلانیت عرفان را از دیدگاه امام خمینی(ره) کاویده است.
سپس در بخشهای دیگر، این مباحث را طرح کرده است:بررسی زبان قرآن در آیات متشابه، براهین وجودشناختی و جهانشناختی و مسئله حق و تکلیف در نهجالبلاغه، ریشهیابیِ نظریه حرکت جوهری در آثار شیخالرئیس و تأثیر شیخ اشراق بر خواجه طوسی و مسئله پر اهمیت علمِ واجبالوجود و مواد ثلاث و مرگ طبیعی و اخترامی، پلورالیسم، اومانیسم، رابطه دین و مدنیّت. واپسین بخش هم به موضوع آیندهنگری اختصاص دارد که پاسخگوی پرسشهایی است در زمینه آینده جهان، جهانیشدن و جهانیسازی.
بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:
بخش اول : رابطه عقل و قلب و وحی
بخش دوم :در حوزه قرآن
بخش سوم :در حوزه نهج البلاغه
بخش چهارم : در حوزه فلسفه
بخش پنجم: نقد و بررسی پلورالیزم
بخش ششم : نقد و بررسی اومانیسم
بخش هفتم :رابطه دین و تمدّن
بخش هشتم: آینده جهان
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