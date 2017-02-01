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۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ۸:۵۶

به مناسبت دهه فجر؛

رهبر معظم انقلاب در حرم امام راحل(ره) حضور یافتند

رهبر معظم انقلاب در حرم امام راحل(ره) حضور یافتند

رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز با حضور در حرم مطهر امام خمینی(ره) و گلزار شهدای بهشت زهرا، یاد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و شهدای گران‌قدر را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، همزمان با ایام دهه فجرِ انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) با حضور در مرقد مطهر امام راحل، ضمن اقامه نماز و قرائت فاتحه، یاد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین بر مزار رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام با قرائت قرآن، غفران و رحمت و عفو الهی را برای آن مرحوم مسألت کردند.

رهبر انقلاب اسلامی سپس با در مرقد شهدای هفتم تیر و دولت، از مقام شامخ شهیدان والامقام بهشتی، رجایی، باهنر و دیگر شهیدان بزرگوار تجلیل کردند.

ایشان همچنین در مزار شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و حریم اهل‌بیت علیهم‌السلام و آتش‌نشانان مؤمن و قهرمان که به‌تازگی در حادثه ساختمان پلاسکو در راه خدمت شهید شدند، حضور یافتند و یاد و خاطره همه‌ی این فداکاران با اخلاص را گرامی داشتند و علوّ درجات آنان را از درگاه خداوند مسألت کردند.

کد مطلب 3893713
محمد مهدی ملکی

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    نظرات

    • aa; ۰۹:۱۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
      0 0
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      جانم فدای رهبر
    • ناشناس IR ۰۹:۲۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
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      حضور امام خامنه ای در ساعت اولیه صبح و بدون تشریفات و بدون همراه آن هم بمناسبت دهه ی فجر در مرقد امام خمینی چه معنایی میتونه داشته باشه... بخدا قلبم به درد اومد.... آقا جان... ما هستیم...
    • پیام ۰۹:۳۶ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
      0 0
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      فدای قدمتون رهبرم.
    • منتظرالمهدی(عج) IR ۰۹:۴۶ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
      0 0
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      سید علی هر لحظه لب تر کند جان را نثارش می کنیم.
    • صالح IR ۱۱:۴۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
      0 0
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      انشاالله خداوند همیشه سایه امام مهربانی ها حضرت آیت الله العظمی خامنه ای را بر سر امت اسلام سرافراز بدارد.
    • aak ۱۱:۵۶ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
      0 0
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      جانم فدای رهبر
    • رضايي IR ۱۶:۲۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
      0 0
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      خداوند منان به حق بانوي دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) طول عمر با بركت همراه با صحت و سلامت كامل به رهبر معظم انقلاب عنايت فرمايد و سايه بركت ايشان را بر سر مسلمانان جهان مستدام بدارد.

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