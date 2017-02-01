رهبر معظم انقلاب در حرم امام راحل(ره) حضور یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، همزمان با ایام دهه فجرِ انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) با حضور در مرقد مطهر امام راحل، ضمن اقامه نماز و قرائت فاتحه، یاد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین بر مزار رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام با قرائت قرآن، غفران و رحمت و عفو الهی را برای آن مرحوم مسألت کردند.

رهبر انقلاب اسلامی سپس با در مرقد شهدای هفتم تیر و دولت، از مقام شامخ شهیدان والامقام بهشتی، رجایی، باهنر و دیگر شهیدان بزرگوار تجلیل کردند.

ایشان همچنین در مزار شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و حریم اهل‌بیت علیهم‌السلام و آتش‌نشانان مؤمن و قهرمان که به‌تازگی در حادثه ساختمان پلاسکو در راه خدمت شهید شدند، حضور یافتند و یاد و خاطره همه‌ی این فداکاران با اخلاص را گرامی داشتند و علوّ درجات آنان را از درگاه خداوند مسألت کردند.