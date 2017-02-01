به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خباز پیش از ظهر چهارشنبه در خلال افتتاح ۴۶ پروژه میامی به مناسبت دهه فجر به میزبانی فرمانداری این شهرستان، دهه فجر را فرصتی برای بازگو کردن دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران دانست و تصریح کرد: مسئولان باید خدمات بی نظیر نظام مقدس جمهوری اسلامی را برای مردم بیان کنند.

وی با یادآوری اینکه در دهه فجر سال ۹۳ تعداد ۴۱۳ پروژه با اعتباری معادل ۱۸۲ میلیارد تومان به بهره برداری رسید، افزود: در دهه فجر سال گذشته نیز ۴۱۳ پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۶۱ میلیارد تومان مورد بهره برداری قرار گرفت.

استاندار سمنان تعداد پروژه های قابل افتتاح دهه فجر سال ۹۵ را ۴۸۵پروژه با اعتبار ۷۲۷ میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: این پروژه ها با ۵۷ درصد رشد از نظر مبلغ مواجه بود که ۱۸۷ پروژه آن مربوط به روستاهای استان است.

خباز از نگاه ویژه دولت یازدهم به روستاها و مناطق محروم کشور خبر داد و گفت: دولت با تمام کمبودهایی که وجود داشت تلاش خود را برای توسعه کشور تعطیل نکرد.

وی از کلنگ زنی ۶۴پروژه با اعتباری بالغ بر۲۲۰میلیارد طی روزهای آینده نیز خبر داد و تصریح کرد: سفر پر خیر و برکت رئیس جمهور به استان سمنان ۹۲۸ میلیارد تومان مصوبه داشت ولی به دلیل نبود شرایط خوب اقتصادی کشور دو هفته پیش به استان فقط ۳۶۵ میلیارد تومان ابلاغ شد.

مقام عالی دولت در استان سمنان اشاره ای نیز به شعار سال و دغدغه های مقام معظم رهبری داشت و گفت: توجه به امکانات و استعدادهای داخل کشور و تولید صادرات محور از جمله این دغدغه ها است و دولت یازدهم با ایجاد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در هر استان و شهرستان با محوریت استانداری ها تمام سعی و تلاش خود را برای تحقق آن به کار بسته است.

خباز اشاره ای نیز به ظرفیت های شرق استان سمنان خصوصا در بخش کشاورزی داشت و گفت: با توجه به خشکسالی های پیاپی می طلبد تا کشاورزان میامی با روش های جدید در راستای مصرف بهینه آب تلاش کنند.

وی افزود:طی سال جاری ۷۴۰ هکتار اراضی کشاورزی شهرستان میامی به زیر سیستم آبیاری تحت فشار قرار گرفت که پنج و نیم میلیارد تومان تاکنون برای این امر هزینه شده است.

استاندار سمنان میزان پرداخت خرید تضمینی گندم دولت در میامی را ۵۳ میلیارد تومان ذکر کردو گفت: این شهرستان کمک قابل توجهی برای تحقق خودکفایی استان در تامین گندم مورد استفاده مردم داشته و دارد.

خباز با یادآوری اینکه میامی شرقی ترین شهرستان استان سمنان است، گفت: بافت غالب این خطه روستایی است و این مهم می طلبد تا خدمت رسانی به روستاها بیشتر شود.