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۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۱۰

در پی قانون جدید ترامپ؛

واکنش دانشجویان نیویورکی به بازداشت دانشجوی ایرانی

واکنش دانشجویان نیویورکی به بازداشت دانشجوی ایرانی

ده ها نفر از دانشجویان و کارمندان دانشگاه نیویورک در اعتراض به بازداشت یک دانشجوی ایرانی در نتیجه قانون منع ورود مسلمانان به آمریکا در این شهر تظاهرات کردند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان بی سی، این معترضان که به دلیل عدم اجازه ورود به دانشجوی ایرانی به آمریکا، جلوی دادگاه فدرال کاردمن پلازا تجمع کرده بودند، شعار « متحد شوید و مقابله کنید» و «مهاجران به اینجا خوش آمدید» را سر دادند.

سایرا رفیعی یکی از دانشجویان دکترای علوم سیاست در دانشگاه نیویورک است که برای دیدار با خانواده اش به ایران آمده بود، هنگامیکه آماده بازرسی در فرودگاه دبی می شد به دلیل قانون منع ورود مهاجران بازداشت شد.

رفیعی در صفحه فیس بوکش اشاره کرده بود که مسئولان فرودگاه دبی به او گفته اند نمی تواند وارد آمریکا شود و ۱۸ ساعت همراه ۱۱ نفر ایرانی دیگر در آنجا بازداشت بوده و پس از آن به تهران سفر کرده است.

دونالد ترامپ رییس جمهور جدید آمریکا با صدور فرمانی شهروندان هفت کشور ایران، سوریه، یمن، لیبی، سومالی، عراق و سودان را از سفر به آمریکا به مدت 90 روز منع کرده است. درپی این اقدام شماری از مسافران این کشورها در فرودگاه جان اف کندی و سایر فرودگاه های سراسر آمریکا بازداشت شدند. از سوی دیگر این اقدام تظاهرات و خشم عمومی را در آمریکا برانگیخته است.

کد مطلب 3894287
شیوا سعیدی

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