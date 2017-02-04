آغاز پشتیبانی پلی استیشن ۴ از هارددیسک های خارجی ۸ ترابایتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آرس تکنیکا، سیاست سونی تا پیش از این ارتقای حافظه داخلی کنسول بازی پلی استیشن ۴ بوده است تا این حافظه از ۵۰۰ گیگابایت استاندارد به یک ترابایت برسد، اما حالا می توان هارددیسک های خارجی را به این کنسول بازی وصل کرد و بازی های مختلف را از این طریق اجرا کرد.

سونی پیش از این از به روزرسانی یاد شده خبر داده و افزوده بود که کنسول بازی این شرکت از نسخه ۳ یو اس بی که سرعت بالایی دارد، پشتیبانی می کند. از این طریق می توان انواع بازی، داده های ذخیره شده و ویدئوها و اسکرین شات ها را بر روی هارددیسک خارجی ذخیره و مورد استفاده قرار داد.

سونی همچنین نسخه بتای میان افزار ۴.۵ خود را عرضه کرده که در اختیار تعدادی محدود از کاربران کنسول بازی پلی استیشن ۴ قرار گرفته و به آنها امکان می دهد از اسکرین شات های محیط بازی به عنوان کاغذ دیواری استفاده کنند. بهبود رابط کاربری و پشتیبانی بهینه از پخش دی وی دی های سه بعدی بلو – ری از جمله تغییرات اعمال شده می باشد.

پیش از این مایکروسافت به کاربران کنسول بازی ایکس باکس وان امکان داده بود تا هارددیسک هایی با ظرفیت حداکثر ۱۶ ترابایت را به این کنسول بازی متصل کنند. کاربران کنسول بازی وی – یوی شرکت نینتدو هم می توانند هارددیسک هایی با ظرفیت ۲ ترابایت را به کنسول مذکور متصل کنند. این رقم قرار است در آینده افزایش یابد.