سرنوشت فرزند مسعود رجوی چه شد/ شخصیتی که سعید امامی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، امشب جمعه ۱۵ بهمن ماه نشست خبری فیلم سینمایی «ماجرای نیمروز» به کارگردانی محمد حسین مهدویان با حضور این کارگردان، محمود رضوی تهیه کننده، جواد عزتی، احمد مهرانفر، مهرداد صدیقیان، هادی حجازی فر بازیگران و هادی بهروز مدیر فیلمبرداری برگزار شد.

در ابتدای این نشست مهدویان در پاسخ به اینکه آیا همچنان ساخت فیلم های تاریخی را ادامه می دهد یا خیر بیان کرد: پیش از این هم گفته بودم که یکی از علاقمندی های من ساخت فیلم های تاریخی به خصوص تاریخ معاصر است. معتقدم سینمای ایران حق مطلب را نسبت به تاریخ معاصر کشور ادا نکرده است و جوانان ما نسبت به آن هیچ اطلاعاتی ندارند. باید در سینما آثار تاریخی خوبی ساخت و من دوست دارم درباره دهه های مختلف تاریخ کشور به خصوص از تاریخ معاصر فیلم بسازم. بی شک اگر بتوانم باز هم فیلمی درباره تاریخ معاصر خواهم ساخت.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد: ما گروهی هستیم که نسبت به کاری که انجام می دهیم بسیار جدی هستیم و درباره چیزی که به عنوان فیلم روی پرده می فرستیم، دقت بسیاری می کنیم.

هادی بهروز مدیر فیلمبرداری این اثر سینمایی نیز توضیح داد: پیش از این نیز تجربه فیلمبرداری آثار مهدویان به صورت نگاتیو سوپر ۱۶ را پشت سر گذاشته ام به همین دلیل کار در این زمینه برای من سخت نبود و بعد از ۲ تجربه گذشته به خوبی می دانستم که چگونه باید کار کرد و بافت بصری فیلم چگونه باید باشد.

هادی حجازی فر هم در بخش دیگری از این نشست تاکید کرد: شانس این را داشتم که در سن ۴۰ سالگی نقش اکشن بازی کنم، البته این کار برای من که یک سیگاری هستم بسیار سخت است، اما مهدویان این قول را به من داده است که یک نقش معتاد هم به من بدهد.

مهدویان در پاسخ به این پرسش که آیا این فیلم در کشورهای دیگر اکران می شود یا خیر بیان کرد: ما دوست داریم که این فیلم در دنیا دیده شود، اما باید دید که کشورهای دیگر نیز دوست دارند یا خیر. به هر حال تمام سعی خود را کردیم تا این اثر سینمایی از همه استانداردهای سینمای جهان برخوردار باشد، امیدوارم این اثر تماشاگر خارجی داشته باشد و فیلم در کشورهای مختلف نمایش داده شود.

وی در جواب این سوال که آیا با وجود اصغر فرهادی شانس معرفی فیلم او به اسکار وجود دارد یا خیر، بیان کرد: البته فکر می کنم آقای فرهادی برای اسکار سال آینده فیلمی نداشته باشد پس شاید این اتفاق رخ دهد.

مهدویان درباره تحقیقاتی که برای نگارش فیلمنامه صورت گرفته است، توضیح داد: در این زمینه تحقیقات بسیاری داشتیم و با استفاده از ارتباطات آقای رضوی با افرادی صحبت کردیم که شرایط تحقیق مناسب برای ما را بوجود آورند. در واقع می توان گفت برای همه جزئیات فیلم، تحقیقات بسیاری صورت گرفته است.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا نام حقیقی شخصیت ها در فیلم نیامده است، تاکید کرد: برای نگارش برخی از کاراکترها مانند کمال با افرادی که در این نوع از عملیات ها حضور داشتند صحبت کردیم، البته ما به ازای شخصیت کمال وجود دارد اما این شخصیت در فیلم تخیلی و دراماتیزه شده است. این را باید بگویم که اگر قرار باشد اسامی این افراد را در فیلم اعلام کنیم، بی شک بسیاری هستند که می خواهند بعد از گذشت سال ها این افراد را از بین ببرند و ما نمی خواستیم که برای آنها مشکل و یا خطری ایجاد کنیم.

محمود رضوی در پاسخ به این پرسش که فرزند رجوی که در پایان فیلم پیدا شد کجا است، گفت: این بچه همان ابتدا به لاجوردی داده شد و او نیز کودک را به پدر مسعود رجوی در مشهد تحویل داد. این کودک در سن ۱۲ سالگی از مرز کردستان از ایران خارج می شود و تا زمانی که پادگان اشرف نابود نشده بود هنوز زنده بود.

مهدی پاکدل نیز بیان کرد: بی شک اگر فیلمنامه را هم نمی خواندم باز هم نقش کشمیری را بازی می کردم و من این نقش را با بار دراماتیکی که دارد بسیار دوست دارم.

مهدویان در بخش دیگری از صحبت های خود به کاراکتر کمال اشاره کرد و بیان کرد: زمانی که این کارکتر را می نوشتم ناخودآگاه به یاد احمد متوسلیان افتادم به همین دلیل نقش را به هادی حجازی فر پیشنهاد دادم. از نظر من سکانسی که کمال با هلیکوپتر وارد می شود، یعنی احمد متوسلیان در «ایستاده در غبار» وارد «ماجرای نیمروز» شده است.

محمود رضوی در بخش دیگری از صحبت های خود بیان کرد: اگر این فیلم در جشنواره موفق باشد یا نباشد از نظر من و با توجه به استقبال شما یک اثر پیروز است.

مهدویان بیان کرد: این فیلم ۵ قهرمان اصلی دارد که همه در کنار هم تلاش می کنند تا فیلم را جلو ببرند.

در پایان این نشست محمود رضوی در پاسخ به این پرسش که آیا شخصیت صادق همان سعید امامی است، گفت: تا انجا که می دانم این شخصیت در آن دوران در شیراز به سر می برد. افرادی که در این فیلم نشان داده شده اند افراد عملیاتی سپاه هستند.