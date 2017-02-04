برگزاری همایش ملی مدیریت جهادی در ۱۸ بهمن ماه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین سپهر هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه صبح امروز در نشست خبری سومین همایش ملی مدیریت جهادی اظهار داشت: بر اساس فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل سازوکار مدیریت جهادی در کشور انجمن مردم نهادی در کشور در سال ۹۳ تشکیل شد.

وی افزود: سومین همایش ملی مدیریت جهادی ۱۸ بهمن در تهران برگزار می شود.

رئیس هیات مدیره انجمن مدیریت جهادی کشور با اشاره به اهداف تشکیل این انجمن گفت: لبیک گفتن به رهبری، تشکیل یک هیات اندیشه ورزی برای حرکت و مدیریت جهادی، تبیین نقش مدیریت جهادی و مدیران جهادی در سیاست های کلان، شناسایی و معرفی مدیران جهادی و تربیت مدیران جهادی از جمله اخداف این انجمن است.

سپهر گفت: نقاط ضعف و قوت مدیران در این انجمن بررسی و رصد می شود.

وی در خصوص فرآیند انتخاب مدیران برای همایش افزود: کسانی که با تولید علم و دانش و با تکیه بر توانمندی داخلی، روحیه خودباوری و تلاش در عرصه های مختلف مدیریتی کار های ناشدنی را شدنی کردند و به توفیقات بزرگ در بخش های مختلف رسیدند، شناسایی شدند و در همایش امسال تقدیر خواهند شد.

هماهنگ کننده ولی فقیه در سپاه در باره زمان و مکان برگزاری این همایش ادامه داد: همایش ملی مدیریت جهادی در ۱۸ بهمن و بعد از نماز مغرب و عشا در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار می شود و مسئولان دولتی در این همایش سخنرانی خواهند کرد.

سپهر گفت: این انجمن مردم نهاد برای تلاش کردن درباره ترویج منظومه فکری مقام معظم رهبری در مدیریت جهادی است.

وی افزود: زمانی که دشمنان و موانع مقابل ما هست باید با عمل جهادی آن را حل کنیم. ۳۰ نفر مدیر برگزیده در این همایش تجلیل می شوند.