علی اکبر کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجمع نمایندگان استان مرکزی پیشنهاد خود را برای مدیریت و سکانداری ورزش و جوانان استان به وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده، ولی این وزارتخانه تاکنون در خصوص انتصاب هیچ تصمیمی نگرفته است.

وی افزود: مجمع نمایندگان استان مرکزی از وزارت ورزش و جوانان در مورد تاخیر در انتصاب و بلاتکلیف ماندن مدیریت ورزش استان گله دارد و این تاخیر قطعا به حوزه ورزش و جوانان استان ضربه می زند.

حوزه ورزش و جوانان نیازمند نیروی توانمند و متخصص است

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتظار داریم مدیریت ورزش استان هرچه سریع تر تعیین تکلیف شود، بیان کرد: آنچه ملاک است، حضور یک نیروی توانمند، متخصص و در نهایت بومی است، یعنی مدیری که نگاهش به ورزش تخصصی بوده و سیاسی و خارج از عرف ورزش نباشد و در عین حال به محیط و فضای ورزشی اشراف داشته باشد که قطعا چنین نیرو و ظرفیتی در استان وجود دارد.

در عین حال ما به عنوان نماینده دخالت مستقیم نداریم، قصد هم نداریم دخالت مستقیم داشته باشیم و یا بگوییم این شخص باشد و یا آن فرد نباشد، لکن در مذاکراتی که در وزارت ورزش و جوانان داشتیم، قرار شد فرد یا افرادی را پیشنهاد بدهیم که این کار را انجام دادیم کریمی با اشاره به اینکه مجمع نمایندگان استان در دو مقطع، افراد پیشنهادی خود را برای سکانداری ورزش استان به وزارتخانه معرفی کرده، تصریح کرد: در عین حال ما به عنوان نماینده دخالت مستقیم نداریم، قصد هم نداریم دخالت مستقیم داشته باشیم و یا بگوییم این شخص باشد و یا آن فرد نباشد، لکن در مذاکراتی که در وزارت ورزش و جوانان داشتیم، قرار شد فرد یا افرادی را پیشنهاد بدهیم که این کار را انجام دادیم.

وی خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم نیروهای بومی آشنایی بیشتری با شرایط ورزش استان داشته و وقت کمتری برای شناخت فضا نیاز دارد، بنابراین شرایط عنوان شده اگر کنار هم قرار گیرد، دیگر برای ما خیلی تفاوت نمی کند چه گزینه ای باشد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در مورد شرایط پیش آمده در تیم هندبال هپکوی اراک و انصراف این تیم از لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور به دلیل مشکلات مالی و عدم حمایت اظهار داشت: واقعا نهایت بی انصافی است که اجازه دهیم یک تیم ورزشی لیگ برتری استان به چنین سرنوشت و بحرانی دچار شود و حفظ و حراست از داشته ها در چنین بحران هایی، رسالت مسئولان استان است.

کریمی افزود: هم مسئولین مستقیم ورزش و هم مسئولین ارشد استان باید به حوزه ورزش توجه و عنایت بیشتری نشان دهند و به عنوان نماینده مجلس، این آمادگی را داریم که هر کاری برای اعتلای ورزش از ما برآید و لازم باشد انجام دهیم .

اداره کل ورزش استان هیچ درخواستی برای حل مشکل تیم هندبال هپکو ارائه نکرده است

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان تاکنون هیچ تقاضا یا درخواستی مبنی بر اینکه به عنوان نماینده اقداماتی در این راستا انجام دهیم منعکس نشده است.

وی اظهار داشت: البته به طور منطقی و اصولی، حمایت، هدایت و راهبری ورزش استان، چه سیاست گذاری کلان و چه اقدامات حمایتی، بر عهده دستگاه اجرایی مربوطه یعنی اداره کل ورزش و جوانان است.

کریمی تصریح کرد: هر کسی که در خدمت ورزش این استان و حل و رفع مشکلات آن باشد، قطعا به عنوان نماینده از وی حمایت می کنیم و در کنارش خواهیم بود اما انتظار داریم مسئولین اجرایی، حساسیت خود را نسبت به انتظارات جامعه ورزش استان افزایش دهند.