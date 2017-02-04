به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح ابادی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به ورود محموله تجهیز فاز یک بندر چابهار گفت: هندی ها به شدت علاقمند حضور در این بندر هستند و البته یکی از سیاستهای ابلاغی مقام معطم رهبری در برنامه ششم نیز توسعه سواحل مکران است که محموله های بندر چابهار به ارزش ٣٥٠ میلیون دلار وارد کشور شده که بانک توسعه صادرات نیز دخیل بوده است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات افزود: ٣٨٨٤ میلیارد ریال به بنگاههای صادراتی کوچک و متوسط تسهیلات پرداخت شده که در عین حال چهار هزار میلیارد ریال تسهیلات با یارانه سود پنج درصدی نیز به صنایع کوچک و متوسط پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: امضای تفاهم نامه با اگزیم بانک اندونزی برای تبادل اطلاعات و همکاری صورت گرفته ضمن اینکه با مجارستان نیز این تفاهم نامه امضا شده همچنین خط اعتباری ۱۸ میلیون یورویی نیز برای توسعه صادرات به عراق تدارک دیده شده است.

به گفته صالح ابادی، تلاش داریم تا با توسعه خط اعتباری، پول صادرکنندگان را نقد پرداخت کنیم و ما تا حداکثر دو سال بعد پول خود را از بانک خارجی دریافت می کنیم؛ ما البته به خریدار خارجی کاری نداریم ولی پول خود را از بانک خارجی می گیریم.

وی اظهار داشت: سهم بانک توسعه صادرات از صادرکنندگان ممتاز ۱۰۰ در ۱۰۰ است و ۸۲درصد صادرکنندگان نمونه نیز مشتری ما هستند؛ همچنین رتبه بین المللی ما نیز نسبت به سال قبل دو پله ارتقا یافته است.

صالح ابادی گفت: این رتبه در تعاملات ما با بانکهای خارجی موثر است و می توانیم اعتبار بیشتری از بانکهای بین المللی بگیریم و البته صورتهای مالی ما نیز مشکل دار نبود و هیچ بند حسابرسی در صورتهای مالی ما لحاظ نشد؛ در عین حال ما به ارایه وام ازدواج نیز ورود کردیم که بر این اساس ٤٠ میلیارد ریال پرداخت شده است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات خاطرنشان کرد: به دنبال اعطای خطوط اعتباری در سایر کشورها هستیم به نحوی که اگر صادرکننده ای در سایر کشورها مشتری دارند که حاضرند کالای ایرانی بخرند ولی در پرداخت مشکل دارند به ما معرفی کنند تا ما با بانک طرف خارجی مذاکره کرده و خط اعتباری بتوانیم به آنها پرداخت کنیم. اکنون با روسیه و ارمنستان نیز خط اعتباری داریم که این خطوط اعتباری به یورو یا ارز کشور مربوط است. همچنین برای واردات مواد اولیه ایرانی نیز آمادگی داریم خط اعتباری از بانکهای خارجی دریافت کنیم.

صالح ابادی همچنین از اختصاص خط اعتباری صدمیلیون یورویی از سوی کره جنوبی برای واردات مواد اولیه تولیدکنندگان ایرانی خبر داد و گفت: همچنین با ترکیه نیز خط اعتباری ٧٥ میلیون یورویی نهایی شده است.

صالح ابادی از برزیل به عنوان یکی از کشورهای هدف صادراتی ایران یاد کرد و گفت: با شش بانک افریقایی نیز روابط کارگزاری برقرار شده است.

وی همچنین، جذب خطوط اعتباری جدید از کشورهای کره جنوبی و ترکیه اشاره کرد و گفت: با اگزیم بانک کره جنوبی خط اعتباری به ارزش ۱۰۰ میلیون یورو نهایی شده و در شرف امضاء است همچنین از اگزیم بانک ترکیه نیز دریافت ۷۵ میلیون یورو خط اعتباری قطعی شده است. همچنین با اگزیم بانک هند نیز مذاکرات بسیاری صورت پذیرفته تا بتوان خطوط اعتباری کوتاه مدت و بلندمدت جدیدی جذب کرد هرچند که در این خصوص نیز مذاکرات اصلی انجام پذیرفته و در حال تبادل مدارک هستیم.

صالح آبادی، در پاسخ به پرسشی در خصوص بانک ایران و ونزوئلا، شرایط این بانک و اقدامات انجام شده عنوان داشت: در این بانک حجم مراودات بین بانکی محدود است. با توجه به این واقعیت آماده هستیم که سرمایه گذار و یا سهامدار جدیدی را در این بانک جذب کنیم که در این چارچوب ایده بانک مشترک ایران و امریکای جنوبی مطرح شده است. به عنوان مثال بانک ایران و اروپا که تعامل خوبی با بانک های ایرانی داشته است را می توان به عنوان یک نمونه موفق مورد نظر قرار داد.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص کاهش ارزش سهام ایران در بانک مشترک ایران و ونزوئلا به دلیل کاهش شدید ارزش بولیوار (پول ملی ونزوزئلا) عنوان داشت: سهم ایران و حتی سرمایه این بانک با دلار بوده و تغییری در ارزش آن ایجاد نشده است. هم اکنون برای سرمایه و سرمایه گذار جدید به این بانک در حال مذاکره هستیم.

وی در خصوص بدهکاران بزرگ به این بانک توسعه صادرات گفت: جنس فعالیت های این بانک که غالباً ارزی است، شرایطی را ایجاد کرده است تا بدهکاران به این بانک نیز همچون سایر بانک های کشور نباشند. به عنوان مثال بسیاری از پروژه های بزرگی که توسط این بانک تأمین مالی شده است در سایر کشورها به انجام رسیده که با تعهد و تضمین دولت آن کشور محقق شده است و بازپرداخت آن نیز بر عهده دولت آن کشور خاص خواهد بود.