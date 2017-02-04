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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۵۰

رئیس دانشگاه منابع طبیعی گرگان:

وزیر علوم تحقیقات و فناوری به گلستان سفر می کند

وزیر علوم تحقیقات و فناوری به گلستان سفر می کند

گرگان- رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از سفر یک روزه وزیر علوم تحقیقات و فناوری به گلستان خبرداد.

علی نجفی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام خبر سفر یک روزه وزیر علوم در روز شنبه ۱۶ بهمن، اظهار کرد: نخستین برنامه حضور محمد فرهادی به استان گلستان ادای احترام به مقام شهدای گرانقدر خواهد بود که این مراسم بر سر مزار شهید خان احمدی که در سایت منابع دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تدفین شده، انجام می شود.

نجفی نژاد افزود: نشست با ریاست، معاونین و مدیران دانشگاه جامع گلستان برنامه بعدی وزیر علوم و هیأت همراه در استان خواهد بود.

وی بیان کرد: شرکت در مراسم جشن انقلاب و افتتاح آزمایشگاه تحقیقات آب و رسوب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان که با حضور استاندار گلستان و تنی از چند از مدیران استاند گلستان، دیگر برنامه سفر خواهد بود.

نجفی نژاد گفت: نشست با روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان گلستان، پایان بخش سفر امروز است.

کد مطلب 3896277

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