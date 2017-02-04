یهود برترین نوع حکومت را حکومت زمینی می داند

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «شعبده شوم» با موضوع (بررسی آخرالزمان حاکم بر مسیحیت صهیونیست و سینمای مسیحیت صهیونیست) با حضور حجت الاسلام سعید ارجمندفر (پژوهشگر دین و رسانه و عضو هیات علمی جامعه المصطفی) و محمدحسین پیشاهنگ (پژوهشگر مسیحیت و رسانه، مدیرگروه پژوهشی رسانه گستر امین) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه حجت الاسلام سعید ارجمندفر با اشاره به نگاه خاص مسیحیان صهیونیست به آخرالزمان، گفت: رویکرد مسیحیان صهیونیست به آخرالزمان، برآمده از رویکردی درون دین مسیحت است، که با الهیات یهودیت تلفیق شده است.

وی در خصوص الهیات مسیحت در قرن بیستم، توضیح داد: مسیحیان قرن اول کتاب مکاشفه ی "یوحنان" را در اختیار نداشتند، به طوری که در صورت عدم وجود این کتاب قادر به طرح الگوهای مختلف در خصوص آخرالزمان نبودند.

عضو هیات علمی جامعه المصطفی همچنین در ادامه اضافه کرد: رویکردهای مسیحیان صهیونیست در قرن بیستم میلادی بر تفکرات آخرالزمانی مسیحیت غلبه پیدا می کند، به طوری که صهیونیست وظیفه ی سامان بخشی به تفکرات مسیحیان را بر عهده می گیرد.

وی با اشاره به روش های مسیحیان و مسیحیان صهیونیست، اظهار داشت: روش های مسیحیان صهیونیست بسیار شبیه به روش های مسیحیان است.

حجت الاسلام سعید ارجمندفر در خصوص مسیحیت صهیونیست، گفت: تلفیق الهیات یهودی و مسیحی در به سامان رساندن یک الهیات جدید در مسیحیت صهیونیست بسیار مورد توجه و نظر قرار گرفته است.

وی با بیان این که رویکردهای یهودیت غالبا رویکردهای زمینی است، اذعان داشت: یهودیت بهشت و جهنم را زمینی می بیند، به طوری که معاد و داوری یهود را هم عملی زمینی و این جهانی می پندارد، به عبارت دیگر از نظر یهود برترین نوع حکومت، حکومت زمینی است.

در ادامه ی برنامه محمدحسین پیشاهنگ در خصوص آخرالزمان در تفکر مسیحی و مسیحیت صهیونیست، گفت: مسیحیت صهیونیست چیزی به جز یک تفکر آخرالزمانی نیست.

وی همچنین در ادامه افزود: مسیحیت صهیونیست یک جریان عمل گرا است، بر این اساس مبنای عملکرد و تفسیر آموزه های مسیحیت را بر پایه ی آموزه های الهیات آخرالزمانی صهیونیست تنظیم می کند.

مدیرگروه پژوهشی رسانه گستر امین با بیان این که تفکر لوتری نوع توسعه یافته ی اندیشه هزاره گرایی است، اظهار داشت: در حال حاضر فرقه های هزاره گرای غیر لوتری و غیر صهیونیست در دنیا وجود دارد، به طوری که همین تفکرهای هزاره گرا در توسعه ی خود به لوتری می رسند.

وی در خصوص سلفی های مسیحیت، عنوان کرد: سلفی های دین مسیحیت، دین مسیح را فقط برای خویش درست می دانند و ادعا می کنند که دین داری آنان صحیح تر از تمام مسیحیان دیگر است.

فایل صوتی برنامه «شعبده شوم» از وبگاه رسمی شبکه رادیویی گفت و گو قابل دریافت است.