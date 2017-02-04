انقلاب  اسلامی امید و آزادی را در دل همه مظلومان دنیا  زنده کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حسین نوری همدانی در دیدار مدیرکل اعزام مبلغ سازمان اوقاف و اعضای ستاد کنگره ملی امامزاده جلال‌الدین اشرف(ع) با بیان اینکه امروز بر اساس مطالبات رهبر معظم انقلاب، هر یک از بقاع متبرکه باید به مرکز فرهنگی تبدیل شوند گفت: برخی از امامزادگان فرزندان بلاواسطه ائمه اطهار(ع) هستند که از آن جمله می‌توان به سید جلال‌الدین اشرف(ع)، شاهچراغ(ع) و حضرت معصومه(س) اشاره کرد.

وی ادامه داد: مردم باید به سمت بقاع متبرکه جذب شوند و فعالیت‌های فرهنگی با محوریت این اماکن صورت بگیرند تا شاهد نشر و تبیین بیشتر معارف شیعی در جامعه باشیم.

آیت‌الله نوری همدانی عنوان کرد: لازم است افرادی با سواد، آشنا با اوضاع زمانه و انقلابی در رأس امور فرهنگی قرار گیرند؛ زیرا انقلاب اسلامی دارای آرمان‌هایی است که ترویج آنها در همه دوران‌ها ضروری است.

این مرجع تقلید با بیان اینکه برای حفظ پیام انقلاب و حرمت خون شهیدان باید تلاش کنیم خاطرنشان کرد: نهاد نماز جمعه دارای جایگاه و اهمیت خاصی در سطح جامعه است و باید از ظرفیت آن به درستی استفاده کرد تا شاهد ترویج گفتمان انقلاب باشیم.

وی حوزه‌های علمیه را از دیگر نهادهای تاثیرگذار در گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی دانست و گفت: در فضای بعد از پیروزی نهضت که انقلاب توانست امید به آزادی و پیشرفت را در دل همه مظلومان عالم تقویت کند، نمی‌توان نسبت به گفتمان انقلابی بی تفاوت بود بنابراین باید از همه ظرفیت‌ها در این زمینه استفاده کرد.

آیت‌الله نوری همدانی با تاکید مجدد بر ایجاد و تقویت مراکز فرهنگی در بقاع متبرکه با حضور روحانیون و مبلغان آگاه و دانشمند تصریح کرد: گزینش و بکارگیری اینگونه افراد یکی از وظایف مهم سازمان اوقاف و ادارات کل آن در استان‌هاست.

استاد برجسته حوزه علمیه قم افزود: همچنین لازم است ثمرات و برکات انقلاب اسلامی را به نسل جوان گوشزد کنیم و علاوه بر این شناخت و جلوگیری از آسیب‌هایی که متوجه جامعه و انقلاب هستند نیز ضروری است.

وی قم را آشیانه اهل بیت(ع) دانست و گفت: به برکت وجود این شهر، امامزادگان بسیاری به قم و ایران مهاجرت کردند و در شهرهای مختلف ساکن شدند و امروز آرامگاه آنها ملجأ و پناهگاه شیعیان شده است.

آیت الله نوری همدانی با اشاره به حکومت‌های شیعی در تاریخ ایران اظهار کرد: آل بویه از نخستین حکومت‌ها بود که خدمت بزرگی به فرهنگ اهل بیت(ع) کرد .

وی افزود: البته پیش از شکل‌گیری آل بویه، زمینه‌سازی خوبی برای گسترش مکتب تشیع در دیلمان صورت گرفته زیرا نمی‌توان بدون پیش زمینه کافی، حکومتی بزرگ شکل داد و به ترویج یک مکتب پرداخت