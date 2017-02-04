به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط‌ عمومی و امور ‌بین‌الملل کانون، آرام امینی از مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان با داستانی تاریخی در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون حضور خواهد داشت.

وی که وسایل ارتباط جمعی، رسانه‌ها و فن‌آوری را سبب حذف تعامل‌های خانواده می‌داند؛ از قصه‌گویی به ‌عنوان ابزاری آموزشی و موثر در تربیت افراد یاد می‌کند.

او می‌گوید: «با شنیدن قصه‌ها یک بازگشت به اصالت و هویت در ما به ‌وجود می‌آید و در ناخودآگاه ذهن‌مان تا گذشته خود و پدران‌مان سفر می‌کنیم و به ریشه‌های باورها، اعتقادها و فرهنگ سرزمین کهن‌مان و همچنین آشنایی با آداب و رسوم و فرهنگ دیگر سرزمین‌ها پی می‌بریم. در بیان دیگر قصه‌ها شبیه مسافران قطاری‌اند که هر یک با ویژگی‌ها، فرهنگ‌ها و آداب و رسوم مختلف از جای جای این کره خاکی در حال سفرند و موجب تعامل‌ها و ارتباط‌های بین جوامع را فراهم می‌آورند.»

امینی در ادامه‌ سخنانش به تداوم سنت قصه‌گویی در استان کرمان اشاره دارد: «قصه‌گویی در کرمان اغلب در مراسم خاص مانند شب یلدا یا زمان صله‌ی ارحام با بزرگان فامیل انجام می‌شود. قصه‌های بومی کرمان شامل کک به تنور، کاجیروشک، ماه پیشونی، قصه‌ی مشکل‌گشا و... است که به دلیل پهناور بودن استان کرمان، هر منطقه با گویش و لهجه‌ی خاص خود قصه‌های ویژه‌ای دارد.

این قصه‌گو در باره‌ی قصه‌ی «روزی خدا» که قرار است کم‌تر از ۱۵ روز دیگر در جشنواره قصه‌گویی روایت شود می‌گوید: «روایتی است از قصه‌های شفاهی که بار تربیتی عرفانی دارد. این داستان تاریخی در مورد شاه عباس صفوی است. شاه عباس صفوی به خاطر آگاهی از وضعیت امرار و معاش مردم شهر، بعضی از شب‌ها به صورت ناشناس در محله‌های مختلف شهر سرکشی می‌کرد. در یکی از شب‌ها به صورت اتفاقی وارد منزل مرد پینه‌دوز می‌شود که وی علی‌رغم تنگ‌دستی، هر شب جشنی در منزلش برپا می‌کرد و در حد توانش از جمعیت حاضر نیز پذیرایی می‌کرد. شاه عباس بعد از مشاهده‌ی این صحنه، کنجکاو می‌شود تا دلیل این کار و همچنین منبع درآمد مرد پینه‌دوز را به خودش ربط دهد. وقتی با جواب دور از ذهن مرد پینه‌دوز مبنی بر رزاق بودن خداوند روبه‌رو می‌شود سعی می‌کند با ترفندهای مختلف به صاحب خانه بفهماند که روزی او دست شاه عباس است اما با اتفاق‌های جالبی که می‌افتد خودش نیز به این نکته پی می‌برد روزی دست خداوند است.»

جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در حالی برگزار خواهد شد که ۲۰ مربی قصه‌گوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از سراسر ایران قرار است از روز ۲۷ بهمن تا اول اسفند ۱۳۹۵ در کنار هم به رقابت در بخش ملی و بین‌الملل آن بپردازند.