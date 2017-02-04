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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۲۴

معاون اجرایی رئیس جمهور:

۱۰۰ درصد اعتبارات سفر هیئت دولت به لرستان تا اسفندماه محقق می‌شود

۱۰۰ درصد اعتبارات سفر هیئت دولت به لرستان تا اسفندماه محقق می‌شود

خرم آباد – معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: ۱۰۰ درصد اعتبارات سفر هیئت دولت به لرستان تا اوایل اسفندماه محقق می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح رادیو نما مرکز لرستان گفت: احیاء مجتمع کشت و صنعت و ایجاد بزرگترین گلخانه در این مرکز که محصولات آن اردیبهشت ماه وارد بازار می شود از اقدامات دولت در لرستان است.

وی با اشاره به مصوبات سفر رئیس جمهور در لرستان افزود: تا پایان دهه فجر و اوایل اسفند ماه ۱۰۰ درصد اعتبارات سفر رئیس جمهور به لرستان محقق می شود.

معاون اجرایی رئیس جمهور یادآور شد: در مجموع ۶۲۶ میلیارد تومان اعتبار در سفر هیئت دولت به لرستان مصوب شده است که تا کنون ۹۳ درصد آن پرداخت شده است.

کد مطلب 3896452

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