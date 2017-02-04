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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۵۴

در بازار آزاد تهران؛

دلار ۳۸۲۸ تومان شد/سکه طرح جدید، یک میلیون و ۱۸۹ هزار تومان

دلار ۳۸۲۸ تومان شد/سکه طرح جدید، یک میلیون و ۱۸۹ هزار تومان

در جریان معاملات امروز بازار آزاد، قیمت هر دلار آمریکا ۳۸۲۸ تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز، یک میلیون و ۱۸۹ هزار و ۵۰۰ تومان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(شنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر دلار آمریکا ۳۸۲۸ تومان، یورو ۴۲۱۱ تومان، پوند ۴۸۴۸ تومان، درهم امارات ۱۰۶۹ تومان و لیر ترکیه ۱۰۷۲ تومان است.

در عین حال، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۵۶ هزار تومان، تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۱۸۹ هزار و ۵۰۰ تومان، نیم سکه ۶۲۶ هزار تومان، ربع سکه ۳۳۲ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۰۹ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی، ۱۲۲۰ دلار و ۵۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۴ هزار و ۳۴۸ تومان است.

کد مطلب 3896487

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