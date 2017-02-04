نخستین و مجهزترین استودیو چند منظوره در سنندج راه اندازی می شود

امین مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با حمایت های استاندار کردستان و رئیس سازمان برنامه وبودجه استان در سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یعنی روز چهارشنبه ۲۰ بهمن ماه با حضور مدیران کشوری و استانی مجهزترین استودیو صدا و تصویر حوزه هنری به عنوان نخستین استودیو چند منظوره کشور در سنندج به بهره برداری می رسد .

وی افزود: دراین استودیو امکان ضبط موسیقی، ضبط تله تئاتر، دوبله و برنامه های تلویزیونی با چشم اندازی زیبا به سوی کوه آبیدرو از سمت دیگر فضای داخل شهر و مسجد جامع سنندح پیش بینی شده است .

رئیس حوزه هنری کردستان گفت: نور ۳۲ خطی از شرکت همایه که از سازندگان برتر سیستم های نور در ایران وخاورمیانه می باشد مجهز به نورهای سردو گرم با امکان کامل کنترل از اتاق فرمان و مجهز به پانتو گراف، آخرین و پیشرفته ترین سیستم نوری استودیویی می باشد که در این مکان نصب شده است .

وی گفت: در بخش صوت میز IM PACT دیجیتال ۳۲ خط موتورایز از شرکت های زیرمجموعه شرکت هارمَن غول صوتی دنیا با ۳۲ خط و امکان ۲۴ خط میکروفن، فول دیجیتال از ویژگی های سیستم صوتی این استودیو است.

مرادی با اشاره به اینکه در ایران به غیر از استودیو های صدا و سیما هیچ استودیویی وجود ندارد که امکانات این استودیو در آن نصب شده باشد، افزود: از ویژگی منحصر به فرد این استودیو در ایران چند منظوره بودن است که تاکنون هزینه ای بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی با نگاه ویژه استاندار کردستان و حمایت های رئیس سازمان برنامه و بودجه تحقق پیدا کرده است.

وی گفت: کف، دیوار ها و پنجره ها کاملا دوجداره بوده و در ابعاد مناسب به صورت کاملاَ اکوستیک از چهارشنبه آماده خدمت به توسعه هنر و فرهنگ کردستان خواهد بود .

رئیس حوزه هنری استان کردستان، با اشاره به سفرتاریخی و پرخیر وبرکت مقام معظم رهبری در اردیبهشت سال ۸۸ و نامگذاری استان به عنوان استان هنر و فرهنگ و منویات معظم له در توجه به زیر ساخت های فرهنگی و همچنین ظرفیت های کم نظیر استان در رشته های مختلف هنری اظهار داشت: با آغاز به کار این استودیو بخش زیادی از مشکلات تولید آثار موسیقایی، دوبله، صدا گذاری فیلم و تولید تله تئاتر مرتفع و امیدواریم که زمینه تولید آثار مختلف هنری در بخش های موسیقی، سینما، نمایش، برنامه های آموزشی و... در استان فراهم شود.

پردیس سینمایی بهمن سنندج مهرماه سال ۹۱ با سه سالن سینمایی پس از ۵ سال و۴ ماه و ۹ روز مجدداً به بهره برداری رسید و از آن زمان تاکنون با حمایت های صورت گرفته علاوه بر سه سالن سینمایی چند منظوره مجهز به سیتم دالبی، گالری سوره، کلاس های آموزشی، کافی شاپ به سالن کنفرانس و استودیو صدا و تصویر نیز مجهز گردیده و عملاً بخش مهمی ازفعالیت های فرهنگی و هنری استان را پوشش می دهد.