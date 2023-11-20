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۲۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۱۱

فردا با حضور حجت‌الاسلام قمی؛

«کارستان بهارستان» افتتاح می‌شود

«کارستان بهارستان» افتتاح می‌شود

آئین افتتاحیه فاز نخست «کارستان بهارستان» فردا سه شنبه ۳۰ آبان با رییس سازمان تبلیغات و رییس حوزه هنری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین افتتاحیه فاز نخست «کارستان بهارستان» فردا سه شنبه ۳۰ آبان با حضور با حضور حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، دکتر دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی از ساعت ۱۳ برگزار می‌شود.

«کارستان بهارستان» که در محله بهارستان تهران قرار دارد، با حدود ۴ هزار و ۸۰۰ مترمربع فضای کار اشتراکی و اختصاصی، و امکان میزبانی هم‌زمان بیش از ۴۰۰ نفر، مجهز به زیرساخت‌های عمومی و تخصصی مناسب از جمله فضای استقرار نوآوران، کارگاه ساخت و تولید، استودیو پخش زنده، استودیو کروماکی، پلاتو، گالری و سالن سینما جهت تولید محصول یا ارائه خدمات نوآورانه برای فعالین فرهنگ، هنر و رسانه است.

این مجموعه بزرگ‌ترین پردیس نوآوری فرهنگ و هنر کشور است که با تمرکز بر میزبانی و ارائه خدمت به افراد و گروه‌های فعال در زیست‌بوم «کودک و نوجوان» در صدد تقویت جریان نوآوری فرهنگی کشور است.

کد مطلب 5944798

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