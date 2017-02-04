برخی با اخم آمریکا لباس غیرت را از تن شان در می آورند

به گزارش خبرنگار مهر مهرداد بذرپاش که در جمع مردم بوئین زهرا و شال سخنرانی می کرد، تصریح کرد: دعوای دنیای استکبار و غرب با انقلاب اسلامی، در کارآمدی نظام و حاکمیت اسلامی است و آنان این را خوب فهمیده اند که انقلاب اسلامی بعد از چهار دهه توانسته است برای جهان الگوی انقلاب و مقاومت باشد. اما متاسفانه عده ای که خود دائما در مناصب گوناگون بوده اند و از برکت انقلاب اسلامی به این جا رسیده اند، این را نفهمیده اند و با تجمل گرایی و اشرافی گری وصف ناپذیر مردم را دلسرد و الگوی انقلاب را مخدوش کردند.

وی افزود: برخی ها با یک اخم آمریکا لباس غیرت را از تن شان در می آورند و لباس ذلت به تن می کنند.

معاون رییس جمهور دولت سابق گفت: شکننده بودن برخی دولتمردان در برابر مشکلات و سختی ها یکی از مسائل اصلی کشور است. باید در مسیر آرمان های ملت جلوتر از مردم بود و نه همیشه در پس مردم پنهان شد و علاوه بر همراهی نکردن مانع هم ایجاد کرد.

وی ادامه داد: با بحران نمایی و دلسرد کردن مردم به دنبال چه هستید؟ آیا سرد کردن این ملت از آرمان هایش آنچه مدنظر شما است، فراهم می آورد؟



بذرپاش با طرح این سوال که چرا به دروغ قیمت واقعی دلار را پنهان می کنید؟ خطاب به دولتمردان گفت: شما که ارزش واقعی ریال را حدود ۶۰% کاهش داده اید چرا نمی گذارید در شاخص ها بیش از ۲۵% دیده شود؟

بذرپاش در ادامه با اشاره به وضعیت نظام بانکی کشور گفت: پلاسکوی نظام بانکی کشور بر سر مردم آوار شد و شما که ادعا می کنید تورم ۸% است پس چرا ۲۸% از مردم بهره وام می گیرید؟



عضو سابق هیئت رئیسه مجلس ادامه بیان داشت: فرهنگ لغت ایران را قزوین نوشته شده و قلب صنعت ایران هم در قزوین می تپد اما چند صباحی است که این ضربان با مشکل مواجه شده است.



بذرپاش همچنین افزود: صنعت نیاز به تعامل درست و هوشمند با سرمایه خارجی دارد نه تعامل نمایشی. این آرامشی که شما در اقتصاد از آن دم میزنید آرامش در ته چاه بی تدبیریست.

وی بیان کرد: امیدوارم بتوانیم با تکیه بر توان نیروی جوانی و تجربه پیران عزت مند اقتصاد کشور را از ته دره ای که گرفتار آن شده است نجات دهیم و اعتقاد قلبی دارم اقتصاد ایران می تواند اقتصادی مردمی و تولید محور باشد.



بذرپاش در پایان سخنان خود گفت: قزوین بیشترین ضرر را از عدم خودباوری مسئولان نسبت به تولید دید. با خودباوری ملی و چرخیدن دوباره چرخ صنعت قزوین زنده خواهد شد به عبارتی قلب صنعت ایران دوباره احیا خواهد شد.