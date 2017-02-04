۶۸ طرح اقتصاد مقاومتی قائمشهر در سیستم بهین یاب ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن تبریک ایام اله مبارک دهه فجر، اظهار داشت: در خصوص سیستم بهین یاب در شهرستان قائم‌شهر، در حوزه مدیریت جهاد کشاورزی و اداره صنعت معدن تجارت اقدامات خوبی انجام‌گرفته، که لازم است از همه بانک‌های شهرستان برای همکاری و همچنین جذب سهمیه مضاعف، قدردانی و تشکر کنم.

وی ادامه داد: دولت با همه توان خود، تلاش دارد در حوزه اشتغال گام‌های بزرگی بردارد.

فرماندار قائم‌شهر، با اشاره به قطع ویزای هفت کشور توسط رئیس‌جمهور آمریکا، گفت: دست‌به‌دست شدن قدرت در کاخ سفید در مدت کوتاهی، میزان مقبولیت رئیس‌جمهوری آمریکا را ۲۵ درصد کاهش داده و اعتراضات گسترده مردم آمریکا و جهان وهمچنین تهیه طوماری مبنی بر بی‌کفایتی ترامپ را موجب شده است.

محمدی تصریح کرد: وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در پاسخ به این اقدام دولت آمریکا از ممنوعیت صدور ویزا برای کشتی گیران آمریکای جهت حضور در مسابقات جهانی کشتی در ایران، خبر داده است.

وی بابیان اینکه آمریکایی‌ها به‌زعم غلط خود گفته‌اند که می‌توانند جنگ علیه ایران راه بیندازند، بیان کرد: مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری بارها اعلام کرده‌اند که ایران اسلامی به قدرت ملت خودش پایبند و متکی است و با همین اتکا حراست و امنیت کشور را تأمین خواهد کرد.