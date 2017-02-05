جشنواره همگانی استعدادیابی ورزشی کردستان برگزار می شود

حامد جولایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: جشنواره همگانی استعدادیابی استان کردستان در پنج رشته کشتی، شطرنج، هندبال، تنیس روی میز و تیر و کمان در سنندج برگزار می‌شود.

وی با اشاره به هدف برگزاری جشنواره همگانی استعدادیابی، افزود: با توجه به اینکه ورزشکارانی در استان وجود دارد که با شناسایی استعداد های‌ آنها می‌توانیم در رشته‌های مربوطه برای مسابقات مختلف را تقویت کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان اظهار داشت: استان در دیگر رشته های ورزشی دارای شرایط خوبی است که تنها وزارت ورزش و جوانان هندبال، تیراندازی باکمان، کشتی، تنیس روی میز و شطرنج را به کردستان ابلاغ کرده است.

جولایی افزود: بعد ابلاغ وزارت ورزش و جوانان به صورت علمی طی سه ماه کار استعدادیابی در پنج رشته مشخص شده آغاز شد و روز چهارشنبه ۲۰ بهمن ماه جشنواره همگانی استعدادیابی ورزشی کردستان رسماً آغاز می شود.

وی گفت: افتتاحیه این جشنواره رأس ساعت ۱۰ صبح با حضور مسئولین کشوری و استانی و روسای فدراسیون های پنج رشته ورزشی برگزار می شود.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان عنوان کرد: پارامتر های مشخصی برای استعدادیابی به هیأت‌ ها ابلاغ شده و بر طبق این پارامترها، فعالیت‌ها، وظایف و اهداف خود را پیش برده ایم.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش در زمینه استعدادیابی نونهالان بسیار اهمیت دارد، افزود: استعدادیابی طی سالیان بسیاری از سوی آموزش و پرورش صورت گرفته است که این موضوع مهم به صورت علمی و کار آمد در دستور کار هیأت های ورزشی قرار گیرد.

جولایی گفت: استعدادیابی موضوع مهمی بوده و نباید تنها به این پنج هیأت محدود شود و امیدواریم در کارگاه‌ها و جلسات استعدادیابی سایر هیأت‌ها نیز حضور داشته باشند.