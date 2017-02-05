مراسم معارفه فرماندار شهرستان دیواندره برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه و طی مراسمی با حضور معاون استاندار، جمعی از مدیران استانی و شهرستانی، جعفر توان به عنوان فرماندار جدید شهرستان دیواندره معرفی شد.

در این مراسم همچنین از خدمات بهرام فاتحی فرماندار سابق دیواندره که از ابتدای سال جاری برکنار شده بود نیز تقدیر به عمل آمد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان در سخنانی با اشاره به ویژگی های فرماندار جدید دیواندره گفت: فرماندار جدید دیواندره از مدیران با تجربه و توانمند در استان کردستان به شمار می رود.

علیرضا آشناگر فرماندار جدید شهرستان دیواندره را از هر حیث واجد شرایط دانست و گفت: فرماندار جدید دیواندره سابقه اجرایی در حوزه‌های مختلف عمرانی و سیاسی را دارد.

وی به فرماندار تازه منصوب شده شهرستان دیواندره نیز تاکید کرد در همه امور مشورت و خرد جمعی را مد نظر قرار دهد و گفتگو و مفاهمه را در سطح شهرستان دربرنامه‌های خود بگنجاند.

جعفر توان فرماندار جدید دیواندره نیز در سخنانی با اشاره به لزوم تلاش برای توسعه این شهرستان در تمامی حوزه ها، گفت: دیواندره ظرفیت های خوبی در اختیار دارد و باید به بهترین شکل ممکن از این ظرفیت ها برای خدمت بهتر به مردم بهره برداری کرد.

جعفر توان فرماندار جدید شهرستان دیواندره دارای مدرک کارشناسی ارشد عمران آب است و پیش از این در سمت و مسئولیت های مختلفی در استان کردستان فعالیت داشته است.

۱۲ سال شهرداری در شهرهای بوکان، سقز و مریوان، معاون فرمانداری دیواندره و بانه از دیگر سوابق مدیریتی جعفر توان در استان کردستان به شمار می رود.