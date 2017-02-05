دانشگاه علم و صنعت از مهاجمان به واحد نور شکایت کرد

محمدعلی برخورداری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شناسایی افرادی که به ساختمان دانشگاه علم و صنعت در شهرستان نور هجوم برده بودند، گفت: برحسب وظیفه به دستگاه قضایی شکایت کرده ایم، آنها درحال رسیدگی هستند تا افراد مهاجم را شناسایی و مجازات کنند.

وی ادامه داد: هتک حرمت به دانشگاه شده است و تنها راه پیش روی ما این است که طبق قانون و اخلاق به مرجع مربوطه واگذار کرده و در انتظار بمانیم تا ببینیم سرانجام چه خواهد شد.

رئیس دانشگاه علم و صنعت افزود: حدود چهار سال گذشته مسئولان محلی شهرستان نور از دانشگاه علم و صنعت درخواست کردند تا واحد دانشگاهی در این منطقه راه اندازی کند که قرار بود زیرساخت ها از جمله ساختمان از سوی مسئولان تامین شود.

وی افزود: در همان سال ها یک ساختمان نیمه کاره از سوی فرمانداری به دانشگاه داده شد که دانشگاه با هزینه یک میلیاردتومانی ساختمان را کامل کرده و اقدام به پذیرش دانشجو کرد.

رئیس دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان کرد: قرار بود دانشگاه در این ساختمان طی چهارسال فعالیت کند تا فضای فیزیکی لازم برای ادامه کار از سوی مسئولان منطقه فراهم شود که در هفته گذشته بدون اخطار قبلی و یا حتی ابلاغیه ای افرادی به ساختمان دانشگاه در شهرستان نور هجوم بردند و اقدام به شکستن درب و پنجره ها کرده اند.