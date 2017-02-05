۱۰ محصول دانش بنیان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز مراسم رونمایی و فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با حضور رئیس این دانشگاه، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دکتر خوانساری معاون وزیر ارتباطات برگزار شد.

محصولات رونمایی شده در این مراسم پویشگر مغزه‌های حفاری، پرس قرص تک عددی ده تن با ظرفیت تولید ۴۵۰۰ قرص در ساعت، ماسک تنفسی FFP۳، سامانه پایش مکانی گیتا، دستگاه الکتروکاردیوگراف تک کاناله یاشام ۱۱۰ بودند.

و از محصولات دیگر در این مراسم، مبدل حرارتی صفحه‌ای «پوسته – پلید»، نرم افزار یکپارچه تحت وب تیم‌یار، نرم افزار جامع مدیریت استراتژیک و عملکرد پوینتر، شامپو رکوایزول، فناوری واقعیت مجازی آنلاین رونمایی شدند.