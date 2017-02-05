به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محمدی پیش از ظهر یکشنبه در کارگروه مخاطرات زیست محیطی استان همدان اقدامات این اداره کل را در مواجهه با بیماری آنفلوانزای فوق حاد طیور را تبیین کرد.

وی گفت: تشدید حفاظت و پایش مداوم تالاب ها و زیستگاه های آبی سطح استان توسط محیط بانان و گشت های سیار، نظارت دقیق بر اعمال قوانین شکار، صید و زنده گیری پرندگان وحشی و واکسیناسیون مامورین اجرایی علیه بیماری آنفلوآنزا از جمله این اقدامات بوده است.

محمدی ادامه داد: تهیه لباس و سایر تجهیزات لازم برای مواجهه با لاشه تلف شده، آموزش های لازم و مرتبط به محیط بانان و سایر مامورین اجرایی، عدم صدور پروانه شکار پرندگان آبزی و لغو پروانه زنده گیری سهره و افزایش آگاهی شکارچیان در رابطه با بیماری و درخواست از شکارچیان برای رعایت قوانین و اعلام موارد مشکوک به محیطبانی ها از دیگر این اقدامات بوده است.

وی بیان کرد: بازدیدهای مشترک با دامپزشکی شهرستان ها از زیستگاه های آبی سطح استان بطور منظم و مداوم و بررسی لاشه پرندگان کشف شده از سطح استان از جمله اقدامات مشترک با دامپزشکی استان برای مقابله با این بیماری بوده است.

وی با تشریح وضعیت تالاب های استان همدان در آخرین سرشماری ها گفت: تالاب آبشینه، سد کلان، تالاب شیرین سو، سد اکباتان، تالاب پیرسلمان و گاماسیاب پذیرای پرندگان مهاجر هستند و از نقاط شمال کشور به استان وارد می شوند.

وی با برشمردن عواملی که موجب انتقال آنفلوانزای پرندگان به انسان می شود، اظهار داشت: تماس مستقیم با پرندگان آلوده و بیمار، تماس مستقیم با مدفوع و ترشحات پرندگان، کشتن و پرکندن طیور و ماکیان آلوده و بیمار، تنفس هوای آلوده به ویروس، شکار پرندگان یا خریداری پرندگان شکارشده از جمله عوامل انتشار بیماری است.