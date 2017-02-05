در کارآفرینی فارغ التحصیلان ضعیف عمل کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود نیلی احمدآبادی امروز در مراسم تقدیر از نفرات برتر کنکور سراسری ۹۵ و المپیاد علمی دانشجویی کشور، در محل دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران افزود: ما سالها سیاست تشویق جوانان را به درس خواندن دنبال می‌کنیم و آمار نیز نشان می‌دهد هرچه کیفیت آموزش عالی بالاتر باشد توسعه پایدار تری برای کشور به وجود می‌آید.

وی افزود: ما در تکریم جوانان تحصیل کرده و با استعداد خوب عمل کرده‌ایم اما این کافی نیست و مهاجرت بخشی از نخبگان نشان می‌دهد که نتوانسته‌ایم نیاز این جوانان را به طور کامل تامین کنیم.

رئیس دانشگاه تهران یادآور شد: دانشگاه‌ها نمی‌توانند همه جوانان با استعداد و تحصیل کرده را جذب کنند. محدودیت‌های هیئت علمی و سایر مسائل موجب می‌شود که آنها مهاجرت کنند و در خارج ادامه تحصیل دهند.

وی خاطر نشان کرد: این موضوع نشان می دهد که ما تنها قدم اولیه را خوب برداشته‌ایم و در ادامه راه خوب عمل نکرده‌ایم. چرا که جامعه باید زمینه جذب جوانان تحصیل‌کرده را فراهم کند. البته همه جامعه باید به این سو حرکت کند نه اینکه بخشی از آن، این کار را ناقص انجام دهد. در این میان دانشگاه‌ها باید نقش محوری تر و پررنگ تری از آنچه تاکنون ایفا کرده‌اند را به عهده بگیرند.

نیلی با اشاره به دستاوردهای علمی جمهوری اسلامی و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها گفت: جوانان ما ثابت کرده اند که می توانند عقب ماندگی ‌ها را جبران کنند. اما مشکل آنجاست که نمی‌توانیم علم را به ثروت بدل کنیم.

وی افزود: دیگر دنیا این استدلال که دانشگاه فقط محل آموزش و فارغ التحصیلی است را نمی‌پذیرد، بلکه فارغ التحصیل باید مهارت‌های دیگری را هم بیاموزد و این کار در دانشگاه دیر است و باید حتی از پیش دبستانی آغاز شود.

رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه که باید نگاه جدیدی به آموزش داشته باشیم گفت: دغدغه جوان اشتغالی است که هم شان‌اش را حفظ کند و هم حس کند در توسعه کشور مشارکت دارد و نیز با استفاده از آموخته‌های خود رفاه قابل قبولی نیز داشته باشد.

وی تاکید کرد: جوان امروز نباید دنبال شغل باشد بلکه باید خودش در ایجاد شغل تاثیر داشته باشد و دانشگاه به عنوان جایی که فرد را برای ورود به بازار کار آماده می کند باید برنامه‌های روشنی داشته باشد.

وی یادآور شد: روش کسب و کار را باید به دانشجو بیاموزیم و این موضوع با یک درس دو واحدی محقق نمی‌شود بلکه دانشجو باید در جامعه حضور پیدا کند و از فضای صرفا نظری به فضای علمی وارد شود. پارک‌های علم و فناوری، سازوکار اصلی این کار هستند.

وی با اشاره به ایجاد واحدهای پیش‌رشد و شتاب دهنده در دانشگاه تهران گفت: همین امروز از ده طرح علم و فناوری در دانشگاه رونمایی کردیم. این طرح‌ها همگی دانش بنیان بوده و ارزش افزوده بالایی دارند.

وی با اشاره به طرح ساماندهی دانشگاه تهران گفت: طرح ساماندهی جای خود را به شهر دانش و کارآفرینی داده و با تکمیل آن که مورد تاکید دولت و سایر نهادهای کشور است ۵۰۰ هزار مترمربع به فضای کارآفرینی اختصاص می‌یابد که می‌تواند به بزرگترین فضای کارآفرینی دانشگاهی بدل شود.

وی خاطر نشان کرد: ما باید الگوهای جدیدی در آموزش عالی کشور ایجاد کنیم تا فرد قبل از فارغ‌التحصیلی خود بتواند شغل خود را انتخاب کند.