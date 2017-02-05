عملیات اجرایی کمربندی شرق به غرب یاسوج آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی ظهر یکشنبه درجمع مدیران شهری یاسوج افزود: عملیات اجرایی این کمربندی با حضور دکتر امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور آغاز خواهد شد.

وی بیان داشت: این کمربندی مسیرپارک غدیر تا امامزاده مختار را به یکدیگر متصل می کند.

رضایی کاهش بار ترافیکی شهر و تسهیل تردد را از مزایای ایجاد این کمربندی عنوان کرد و گفت: درمسیر این کمربندی روزانه ۱۰ هزار خودرو تردد می کنند و این کمربندی با هفت کیلومتر طول و ۱۴ متر عرض احداث خواهد شد.

وی اعتبار مورد نیاز این طرح را ۵۲ میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال عنوان کرد وگفت: این اعتبار ازمحل درآمدهای شهرداری یاسوج سرمایه گذاری می شود.

رضایی تصریح کرد: این پروژه بر اساس برنامه ریزی انجام گرفته شهریور ماه سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی تاکید کرد: برای ساخت این کمربندی از توان وتجهیزات داخلی سازمان عمران شهرداری یاسوج استفاده می شود.

رضایی افزود: ساخت این کمربندی با نظرات کارشناسان فنی و طرح ریزی حوزه عمران شهری اجرایی می شود.