شکایت شهرداری کرج از دولت قبل/جدایی فردیس از کرج نیازمند حمایت

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین علیاکبر ایمانی ظهر یکشنبه در جشن بزرگ اصناف شهرستان فردیس که به مناسبت دهه فجر برگزار شد، به شرایط حساس این شهرستان اشاره کرد و گفت: در حالی برخی از مسئولان فردیسی به دنبال تشکیل شورا و شهرداری مستقل برای این شهرستان هستند که از حمایتهای لازم برخوردار نیستند.
ایمانی در خصوص ارجاع پرونده شورا و شهرداری فردیس به دیوان عالی کشور اشاره کرد و گفت: شهرداری کرج این پرونده را به دیوان عالی ارجاع داده و علیه دولت قبل شکایت کرده و مدعی شده دولت دهم خلاف مقررات و قوانین مجلس شهر یکپارچه کرج را دوتکه کرده است.
امامجمعه شهرستان فردیس با تأکید بر اینکه شهرداری کرج پول و وکیل قوی دارد، گفت: شاید اقدامی که فکر میکنیم ۹۹ درصد پیشرفت داشته است آنیک درصدش به ضرر شهرستان فردیس باشد.
وی خطاب به کاندیداهای احتمالی که در همه مراسمها حضور دارند و عکس میگیرند، گفت: همین افراد اقدامی انجام نمیدهند به استانداری و وزارت کشور مراجعه نمیکنند همه منتظر هستند سفره که گسترده شد بنشینند و استفاده کنند ولی همین افراد مطمئن باشند به مردم باید پاسخ دهند.
ایمانی بابیان اینکه نامزدهای شورای شهر فردیس باید درصدد رفع این مشکل باشند، گفت: امروز از همه نامزدهای انتخابات شورای شهر میخواهم این لحظه را از دست ندهند به استانداری، وزارت کشور و هر نهادی که لازم است مراجعه کنند و در برابر زیادهخواهیها شهرداری کرج بایستند و موضوع را از این تنگنا رها کنند.
امامجمعه شهرستان فردیس در بخش دیگری به نقش آمریکا در ناامنی خاورمیانه اشاره کرد و گفت: آمریکا تلاش کرد در شمال سوریه تحرکاتی انجام دهد تا حکومت مرکزی سوریه برای منطقه و ایران منشأ شرارت باشد.
ایمانی در ادامه اقدامات اخیر دولتمردان آمریکا را توهینآمیز برشمرد و افزود: آمریکا ایران را بهواسطه آزمایشهای موشکی تهدید کرده است، پاسخ ایران به زیادهگویی شیطان بزرگ باید همچون مشت محکمی باشد.
وی در بخش دیگری با اشاره به ایامالله دهه فجر گفت: ملت همیشه درصحنه ایران اسلامی در راهپیمایی بیست و دوم بهمنماه بار دیگر در مقابل زیادهخواهی اسراییل و آمریکا تمامقد خواهند ایستاد.
امامجمعه شهرستان فردیس در بخش دیگری به اهمیت موضعگیری به هنگام مسئولان و مردم اشاره کرد و گفت: اگر اقدام بهموقع نداشته باشیم جز صرف هزینه و هدر دادن امکانات کاری از پیش نبردهایم.
ایمانی انقلاب را حاصل اقدام بهموقع رهبر انقلاب و حمایت به هنگام مردم دانست و گفت: ملت ایران به امر رهبر معظم انقلاب اسلامی همیشه از اسلام و کشور پشتیبانی کرده و میدان را خالی نمیگذارند و دشمنان میدانند در مقابل این سیل عظیم یارای مقاومت ندارند..
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