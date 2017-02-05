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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۲۰:۱۲

مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری:

۱۷۰ دانش‌آموز نخبه بی‌سرپرست در چهارمحال و بختیاری تحصیل می‌کنند

۱۷۰ دانش‌آموز نخبه بی‌سرپرست در چهارمحال و بختیاری تحصیل می‌کنند

شهرکرد- مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری گفت:۱۷۰دانش آموز نخبه بی سرپرست در مجتمع تجاری امام صادق(ع) چهارمحال و بختیاری در حال تحصیل هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی عزیزی عصر یکشنبه در مراسم اختتامیه مسابقات سراسری قرآن کریم اظهار داشت: این مراسم اختتامیه سی و نهمین مسابقات سراسری قرآن کریم است که از ۴۳ نفر از برترین های قرآنی تجلیل به عمل خواهد آمد و همچنین در مسابقات قرآنی نیز تعداد خواهران در خصوص کسب رتبه های برتر از برادران بیشتر بوده اند.

وی با اشاره به سهمیه استان در بخش طرح حافظین قرآنی، افزود: سهمیه طرح حفظ یک تا ۳۰ جزء قرآن پنج هزار نفر بوده که این سهمیه به طور کامل استفاده شد و به قید قرعه به پنج نفر از حافظین هدایایی از قبیل یک میلیون تومان کمک هزینه سفر به مکه مکرمه، پانصد هزار تومان کمک هزینه سفر به کربلا و همچنین ۳۰۰ هزار تومان کمک هزینه سفر به مشهد مقدس اهدا خواهد شد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری یادآور شد: ۱۷۰ دانش آموز نخبه بی سرپرست در مجتمع تجاری امام صادق (ع) در حال تحصیل هستند که هزینه های آنها توسط مغازه های واقع در این مجتمع تامین می‌شود.

وی گفت: خیرین نیکوکار باید مبلغ موقوفات قرآنی شوند چراکه هم پاداش اخروی و هم سرمایه ای ماندگار برای آنها به دنبال دارد.

حجت الاسلام مرتضی عزیزی عنوان کرد: امسال مسابقات قرآنی افراد زیر ۱۸ سال بر عهده آموزش و پرورش است.

کد مطلب 3898110

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