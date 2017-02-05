۲۰ گفتمان دینی توسط تبلیغات اسلامی شهرستان سلسله برگزار شد

حجت الاسلام سید علی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات و عملکرد تبلیغات اسلامی سلسله اظهار داشت: بیش از ۱۵۰ مبلغ در ماه محرم و دهه آخر صفر به مناطق مختلف سلسله اعزام شدند که نسبت به سال گذشته، ۳۰ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تعداد سه نفر از مداحان سلسله به نمایندگی از سایر مداحان این شهرستان به دیدار اخیری که جمعی از مداحان سراسر کشور با مقام معظم رهبری داشتند، اعزام شدند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سلسله ادامه داد: در راستای اجرای برنامه‌های گفتمان‌های دینی در مدارس، به طور رسمی بیش از ۲۰ گفتمان دینی از سوی این اداره و ده‌ها گفتمان دینی توسط مبلغان اعزامی برگزار شده است.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به برگزاری کلاس‌های اوقات فراغت، گفت: کلاس‌های اوقات فراغت در قالب سه پایگاه در شهر و روستا برگزار شد و برگزیدگان این کلاس‌ها به اردوی سه‌ روزه شهر مقدس قم و مسجد مقدس جمکران اعزام شدند.

وی ثبت آمار و اطلاعات بیش از ۱۰۰ مسجد در سلسله را از جمله اقدامات صورت گرفته ظرف پنج ماه گذشته عنوان و تصریح کرد: اداره تبلیغات شهرستان سلسله در برگزاری کنگره شعر عاشورایی مشارکت داشته و مداحان، هیئت‌های مذهبی و شاعران شهرستان به این کنگره اعزام شدند و چندین رتبه برتر شاعران و مداحان این شهرستان کسب شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سلسله با بیان اینکه شهرستان سلسله رتبه نخست ثبت نام مداحان و شاعران آئینی در سامانه طوبی را کسب کرده است، اضافه کرد: تمامی مراسم های ملی و مذهبی در شهرستان سلسله توسط اداره تبلیغات این شهرستان مدیریت فرهنگی شده‌اند تا بازخورد اینگونه مراسم ها در راستای اعتلای فرهنگ دینی نمود بیشتری داشته باشد.

حجت الاسلام موسوی تصریح کرد: طی ۵ ماه گذشته تعداد ۸ نفر روحانی در شهر الشتر و روستاهای تابعه برای خدمت به مردم در راستای مسئولیت‌های محوله مستقر شده‌اند.

وی افزود: ما با روحانیون شهرستان جلسات توجیهی مختلفی در راستای بررسی و آسیب‌شناسی معضلات اجتماعی برگزار کرده‌ایم که خوشبختانه آثار بسیار خوبی را در پی داشته است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سلسله خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه، دوره‌ تخصصی برای مربیان قرآن و دوره بازآموزی نیز برگزار شده و این دوره‌ها جدای از برگزای کلاس‌های متعدد روان‌خوانی، روخوانی، تجوید و صوت و لحن بوده است.